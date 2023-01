United Internet (UI) und Miteigentümer Warburg Pincus haben angekündigt, ihr Webhosting-Unternehmen IONOS, an die Börse zu bringen. IONOS ist das größte Hosting-Unternehmen in Europa und erwirtschaftete 2021 einen Umsatz von ca. 1,1 Mrd. EUR. UI hält derzeit einen Anteil von 75,1 % an IONOS, während Warburg Pincus die restlichen 24,9 % hält. Nach dem Börsengang beabsichtigt UI, eine Mehrheitsbeteiligung an IONOS zu behalten. Die Bookbuilding-Spanne wird zwischen EUR 18,50 und EUR 22,50 liegen, womit IONOS mit EUR 2,59 bis 3,15 Mrd. bewertet wird. Die Analysten von AlsterResearch sind der Meinung, dass der bevorstehende Börsengang von IONOS eine gute Nachricht für UI ist, da er den Wert der Beteiligung von IONOS offenlegen wird und somit den Rest von UI bei einem EV/EBITDA von 2,3x äußerst attraktiv erscheinen lässt. AlsterResearch stuft die Aktie daher erneut auf KAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 36,00 ein. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/United%20Internet%20AG





