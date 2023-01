Noch in dieser Woche wird Infineon Quartalszahlen präsentieren. Am 2. Februar werden die Daten publiziert werden. Die Analysten von J.P. Morgan zeigen sich davor leicht zuversichtlich. Die Erwartungen an die Zahlen können aus ihrer Sicht leicht übertroffen werden. Zuletzt haben auch Mitbewerber gut abgeschnitten. Das deutet an, dass die Prognose für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...