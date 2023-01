Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwoch um 20:00 Uhr sowie der Arbeitsmarktbericht aus den USA für Januar am Freitag um 14:30 Uhr sind die wichtigsten Ereignisse der Woche, so die Experten von XTB.Das bedeute jedoch nicht, dass keine anderen bemerkenswerten Ereignisse anstünden. Tatsächlich gebe es viele davon, und sie könnten große Auswirkungen auf europäische Vermögenswerte haben. Die Europäische Zentralbank werde am Donnerstag um 14:15 Uhr eine Zinsentscheidung bekannt geben. Darüber hinaus würden die deutschen Inflationsdaten für Januar morgen um 14:00 Uhr veröffentlicht. Der spanische Verbraucherpreisindex habe heute deutlich nach oben überrascht, was die Gefahr eines ähnlichen Ergebnisses bei den deutschen Daten berge. Dies wiederum könnte die EZB-Mitglieder dazu veranlassen, ihre jüngsten eher dovishen Kommentare zu überdenken. Die aktuellen Markterwartungen würden von einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte ausgehen. ...

