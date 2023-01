Der Januar ist am Aktienmarkt überraschend positiv gelaufen. Doch die Anleger haben nach dem Anstieg in diesem Monat wenig Vertrauen in US-Aktien. Eine neue Umfrage zeigt: Die Mehrheit erwartet in 2023 neue Tiefstände. Hintergrund sind die Sorgen über die Aussichten für die Unternehmensgewinne, da sich die Wirtschaft verlangsamt. Michael Kantrowitz hat vorgelegt. Der Analyst vom Brokerhaus Piper Sandler & Co, der bereits die Börsenentwicklung des ...

