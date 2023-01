Es läuft gut im neuen Börsenjahr für die Aktie des norwegischen Billigfliegers Norwegian Air Shuttle (NAS). Der Kurs konnte bereits kräftig zulegen, was auch an den anhaltend guten Passagierzahlen des Unternehmens liegen dürfte. Und im heutigen Handle gibt es Rückenwind von Aussagen des Wettbewerbers Ryanair. Denn diesem haben die deutlich gestiegenen Ticketpreise im Weihnachtsquartal einen Gewinn beschert. Und dieser Trend, der natürlich auch NAS voll in die Karten spielt, dürfte nach Einschätzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...