Innovative Lösungen im Kampf gegen Plastik bleiben gefragt. Neben Carbios und Tomra Systems, dem norwegischen Hersteller von Pfandrücknahmeautomaten, will auch die Heraeus-Tochter revalyu Resources verstärkt im Bereich PET-Recycling Fuß fassen. Dafür soll in Statesboro im US-Bundesstaat Georgia ein neues Werk entstehen.Die Investitionen für das PET-Recycling-Werk belaufen sich auf rund 50 Millionen US-Dollar. Die Inbetriebnahme ist für kommendes Jahr geplant, rund 70 Arbeitsplätze entstehen in dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...