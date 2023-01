Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am vergangenen Donnerstag (19. Januar 2023) erreichte die Verschuldung des Bundes in den USA bei einem Stand von etwa 31,4 Bio. US-Dollar ihr gesetzliches Limit, so Prof. Dr. Jan Viebig, Chief Investment Officer der ODDO BHF SE.Seit Jahrzehnten gebe der amerikanische Staat mehr aus, als er einnehme, und vergrößere damit den Schuldenberg. Eine haushaltspolitische Spezialität der USA sei die gesetzliche Festlegung einer absoluten Obergrenze für die staatliche Verschuldung, die unabhängig von Ausgabenermächtigungen im Rahmen der Haushaltsgesetze sei. Seit 1960 sei diese Grenze 78-mal erreicht worden. Die Staatsverschuldung sei seit 1980 relativ zum Bruttoinlandsprodukt von 31% auf 120% (3. Quartal 2022) angestiegen. Die heftigsten Konflikte um die Schuldenobergrenze habe es 1995/1996 und 2011 gegeben. 1995/1996 habe dies zweimal zu einem "Shutdown" der US-Bundesregierung geführt. 2011 hätten die Streitigkeiten derart hohe Wellen geschlagen, dass die Ratingagentur Standard & Poor's die Kreditwürdigkeit der US-Regierung erstmals auf AA+ herabgestuft habe. ...

