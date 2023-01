Coty (NYSE: COTY), eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem renommierten Markenportfolio für Duft, Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege startet eine neue Kampagne, um die Definitionen des Worts "Beauty" in den englischen Wörterbüchern zu ändern.

Die UndefineBeauty-Kampagne zeigt auf, dass die aktuellen englischsprachigen Definitionen des Begriffs "Beauty" überholt sind und die Werte der heutigen Gesellschaft nicht mehr reflektieren. Insbesondere die Beispiele, die unter den derzeitigen Einträgen für "Beauty" in den führenden englischsprachigen Nachschlagewerken genannt werden, sind einschränkend wie ausgrenzend.

In den großen Wörterbüchern findet sich oft der Beispielsatz "In ihrer Jugend war sie eine echte Schönheit". Damit soll das Konzept von Schönheit veranschaulicht werden doch ein gesellschaftliches Experiment mit 100 Personen aus der ganzen Welt hat ganz klar die ausgrenzende Wirkung des Satzes aufgezeigt (Link). Die Kampagne ruft die entsprechenden Verlage dazu auf, diese Beispiele auf implizite Altersdiskriminierung und Sexismus zu überprüfen und zu überarbeiten.

Sue Y. Nabi, CEO von Coty, verfasste dafür einen offenen Brief an die großen Verlage, die sich für die Nachschlagewerke verantwortlich zeichnen. Der Brief wurde auch vom Executive Committee und Senior Leadership Team des Unternehmens unterzeichnet. Darin wird herausgestellt, wie veraltet die Definitionen sind und wie dringend erforderlich eine Überarbeitung ist.

Sue Y. Nabi erklärt: "Aus der Perspektive der heutigen Gesellschaft und moderner Werte betrachtet, ist die Definition von Schönheit nicht mehr zeitgemäß. Natürlich wirken sich diese Definitionen nicht auf alle Menschen aus und nicht alle fühlen sich davon ausgegrenzt. Aber die implizite Altersdiskriminierung und der Sexismus in den Beispielen stammen aus einem anderen Zeitalter. Für uns ist es an der Zeit, diese Lücke zu schließen. Es ist an der Zeit, die Erklärungen auf den aktuellen Stand der Gesellschaft zu bringen. Wenn sich durch diese Anpassung mehr Menschen einbezogen fühlen schön fühlen dann löst das eine Wandlung aus, die uns alle berührt."

Coty ruft dazu auf, auf [Link zur Petition] die Petition zu unterzeichnen und damit Teil der Kampagne zu werden. Coty geht diesen Schritt nach einer Analyse der Branche und seines Unternehmenszwecks. Mit dem Purpose "together, we unleash every vision of beauty" hat das Unternehmen die Tragweite dieser Veränderung ganz klar erkannt.

"Wir bei Coty sind überzeugt, dass heute niemand vorschreiben kann, was schön ist oder nicht", so Sue Y. Nabi. Deshalb geht es bei der UndefineBeauty-Kampagne darum, die Definition von Schönheit zu öffnen, anstatt den Begriff neu zu formulieren, damit niemand sich von der Begriffserklärung oder den damit einhergehenden Beispielen ausgeschlossen fühlt.

Über Coty Inc.

Coty wurde 1904 in Paris gegründet und zählt zu den größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem renommierten Markenportfolio für Duft, dekorative Kosmetik sowie Haut- und Körperpflege.

Coty ist weltweit tätig und vertreibt Prestige- und Mass-Market-Produkte in über 130 Ländern. Coty und seine Marken geben Verbraucherinnen und Verbrauchern die Möglichkeit, ihre Persönlichkeit frei auszudrücken und ihre eigene Vision von Schönheit zu schaffen. Das Unternehmen setzt sich zudem dafür ein, einen positiven Beitrag für die Umwelt zu leisten. Weitere Informationen auf coty.com oder auf LinkedIn und Instagram.

