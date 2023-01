LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat Hellofresh von "Overweight" auf "Equal Weight" abgestuft und das Kursziel von 35,50 auf 25,50 Euro gesenkt. In ihrem Bewertungsmodell für den Kochboxenanbieter gäben mehrere Kennzahlen Warnsignale ab, schrieb Analystin Emily Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Investmentansatz sei langfristig intakt und die Bewertung der Papiere erscheine günstig, aber vorerst mangele es ihnen an Unterstützung durch den Free Cashflow./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 16:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2023 / 05:10 / GMT

DE000A161408