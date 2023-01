Diespeck/Iphofen (ots) -Inbetriebnahme der derzeit größten Batteriespeicher Bayerns durch Staatsminister Hubert AiwangerHubert Aiwanger, stellvertretender Ministerpräsident und Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie hat heute, Montag, gemeinsam mit VERBUND-CEO Michael Strugl die beiden derzeit größten Batteriespeicher Bayerns, in Betrieb genommen. Zusammen bilden die beiden Speicherstandorte in Diespeck und Iphofen die VERBUND-Batteriespeicherkette Norbayern mit 42 MW Gesamtleistung und einem Speichervolumen von 48 MWh. Die feierliche Inbetriebnahme erfolgte gemeinsam mit den Projektumsetzungspartnern ECO STOR und Kyon Energy.Hubert Aiwanger, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, anlässlich der Inbetriebnahme: "Grüner Strom aus PV und Wind muss noch schneller und besser ins Netz kommen als bisher. Mit dem Leitungsbau alleine ist es damit nicht getan. Wichtig sind solche intelligenten Systeme wie der neue Batteriespeicher hier in Diespeck. Davon brauchen wir mehr. Speicher und in Zukunft auch Elektrolyseure für grünen Wasserstoff sind spielentscheidend für den Ausbau der Erneuerbaren. Der herkömmliche Netzausbau alleine reicht künftig nicht mehr. Der heutige Tag ist deshalb ein erstes energiewirtschaftliches Highlight für Bayern in diesem noch jungen Jahr. Ich bedanke mich bei VERBUND, ECO Stor und Kyon Energy für die Bereitschaft, in Bayerns Energiewende zu investieren.""Ohne Speicher keine erfolgreiche Energiewende. Nur wenn es uns gelingt, schwankende Erzeugungsformen erfolgreich in starke und stabile Netze zu integrieren, kann eine erneuerbare Zukunft gelingen: jede Kilowattstunde, die erzeugt werden kann muss auch erzeugt werden dürfen, ohne die Netzstabilität zu gefährden. Jede Kilowattstunde die erzeugt wurde, muss auch dann zur Verfügung gestellt werden können, wenn sie tatsächlich gebraucht wird. Die VERBUND-Batteriespeicherkette Nordbayern, leistet dazu einen wertvollen Beitrag. Wir haben uns voll auf die Energiezukunft ausgerichtet: bis Ende 2030 plant VERBUND gesamt 1 GW an Batteriespeicherkapazitäten zu installieren", sagte Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender von VERBUND, der das Unternehmen mit Blick auf die Pumpspeicherkraftwerke und den geplanten Energiespeicher Riedl im Süden Bayerns als "Speicherexperten" bezeichnete.Steffen Syvertsen, CEO von Å Energi betonte: "Å Energi hat eine lange Tradition in der Bereitstellung von verlässlicher und flexibler Energie aus erneuerbarer Wasserkraft. Die gegenwärtige Energiekrise hat deutlich gemacht, wie wichtig Speicherkapazitäten für eine leistbare, saubere und verlässliche Energieversorgung sind - eine Grundbedingung für erfolgreiche Industriestaaten. Batteriespeicher bieten Sicherheit für kritische Netzinfrastrukturen, lösen Netzengpässe auf und tragen zur Reduktion von Strompreisspitzen bei. Durch die Vermeidung des Einsatzes fossiler Kraftwerke leisten sie zudem einen Beitrag zur Dekarbonisierung. Mit unserer Tochter, ECO STOR, plant Å Energi die Großbatteriespeicherkapazitäten in Deutschland und Europa auszubauen. Daher freuen wir uns über das Ergebnis der Partnerschaft von VERBUND, ECO STOR und Kyon Energy: die Vorzeige-Batteriespeicher in Diespeck und Iphofen."Positiv zu Batteriespeichern äußerte sich auch , sagt Florian Antwerpen, Geschäftsführer von Kyon Energy: "Batteriespeicher sind unverzichtbar für den Ausbau erneuerbarer Energien und für die Versorgungssicherheit in Deutschland: Sie sind die effizienteste Option, um die dringend benötigte Flexibilität in die Netze zu bringen. Die gemeinsamen Batteriespeicherprojekte von Kyon Energy, VERBUND und ECO STOR sind deshalb ein wichtiger Schritt für die Energiewende. Als einer der Marktführer in der Projektierung von batteriegroßspeichern in Deutschland treiben wir bei Kyon Energy den landesweiten Ausbau voran."VERBUND-Batteriespeicherkette NordbayernFür eine moderne und erneuerbare Energieversorgung spielen Speicherlösungen eine Schlüsselrolle. Großbatteriespeicher bringen als Kurzzeitspeicher Sicherheit für die kritische Infrastruktur und senken Strompreisspitzen indem sie die Belastung der Stromnetze reduzieren. Drei starke Partner haben die Großbatteriespeicher mit der Gesamtleistung von 42 MW realisiert: VERBUND, einer der führenden Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien und ein entscheidender Player für das Gelingen der Energiewende in Europa, das deutsch-norwegische Technologieunternehmen ECO STOR und der Projektentwickler Kyon Energy. Die VERBUND-Batteriespeicherkette Nordbayern - Diespeck im Landkreis Neustadt an der Aisch und Iphofen im Landkreis Kitzingen - ist an das Netz der N-Ergie Netz GmbH in der Regelzone der TenneT angebunden und markiert einen wichtigen Meilenstein für eine sichere Stromversorgung im bayerischen Raum. Die beiden Standorte verfügen über je 21 MW Leistung und einem Speicherinhalt von je 24 MWh. Die Batterien verteilen sich auf je 6 Batteriestationen. VERBUND hat rund 26 Mio. Euro in die Projektumsetzung investiert.Bedeutung von BatteriespeichernDer zunehmende Ausbau von Wind- und Sonnenkraft bewirkt große Schwankungen im Stromnetz. Auf Überschuss folgen Phasen, in denen Energie fehlt. Die Großbatteriespeicher springen ein, wenn das Verteilnetz besonders belastet ist. Beispielsweise an trüben Wintertagen oder in Phasen mit besonders hohem Energieverbrauch. Darüber hinaus wird die gespeicherte Energie am Intradaymarkt und Regelenergiemarkt vermarktet und steht für die Erbringung vermiedener Netzentgelte zur Verfügung.* Originalzitat von Steffen Syvertsen (Å Energi) in englischer Sprache: "Å Energi has a long history in providing reliable and flexible energy based on renewable hydropower. The energy crisis has shown us the importance of energy storage, in order to continue providing affordable, clean and reliable energy. A requirement for successful industry nations. Battery storage brings security to critical infrastructure and contribute to reducing electricity price peaks. It reduces fossil power plant utilization, hence it helps decarbonizing the electricity markets as well as relieving congestions in the grid. Via our subsidiary, ECO STOR, Å Energi aims to build out large battery storage capacities in Germany and Europe. We welcome the partnership of ECO STOR with Verbund and Kyon Energy that led to the flagship battery projects in Diespeck and Iphofen."Über VERBUNDVERBUND ist einer der führenden Stromerzeuger aus erneuerbaren Energien und ein entscheidender Player für das Gelingen der Energiewende in Europa. Rund 97 Prozent des Stroms erzeugt das Unternehmen aus erneuerbaren Energien, vorwiegend Wasserkraft. VERBUND handelt in 12 Ländern mit Strom und erzielte 2021 mit rund 3.200 Mitarbeiter:innen einen Jahresumsatz von rund 4,8 Mrd. Euro. Mit Tochterunternehmen und Partnern ist VERBUND von der Stromerzeugung über den Transport bis zum internationalen Handel und Vertrieb aktiv. Seit 1988 notiert VERBUND an der Börse Wien, 51 % des Aktienkapitals besitzt die Republik Österreich.Die anstehenden Herausforderungen der Energiewende verlangen eine geschlossene Ausrichtung des gesamten Unternehmens, den VERBUND mit der Mission V vorantreibt. Die Mission V ist ein langfristiges und umfassendes Transformationsprogramm und steht für den Willen, der Klimakrise als Kraft der Wende entgegenzutreten. Dieses Programm basiert auf der VERBUND-Strategie 2030 mit ihren drei Stoßrichtungen: Der Stärkung des integrierten Heimmarkts, dem Ausbau erneuerbarer Energien in Europa und der Etablierung als europäischer Wasserstoffplayer. Mit der Mission V forciert VERBUND das Erreichen der strategischen Ziele 2030 und stellt deren Umsetzung sicher. Weitere Informationen: www.verbund.comAbout Å EnergiÅ Energi is Norway's largest energy company with activities across the value chain, from production to consumption. The group is headquartered in southern Norway, and has over 1200 employees.Hydropower is the foundation of the company, and includes an annual production of around 11.3 TWh from its 72 wholly- and partly-owned hydropower plants. The group has long experience in in renewable developments, subsea interconnectors and power system engineering.Å Energi owns the grid-company that owns and operates the regional power grid in Agder and Buskerud county, and with its 310,000 customers is Norway's second largest. The group also has several major ventures in offshore wind, batteries, solar power and hydrogen.Über Eco StorDie ECO STOR GmbH ist ein dynamisches deutsch-norwegisches Unternehmen mit der Mission Speicherkapazitäten aufzubauen, um eine vollständig nachhaltige und unabhängige Energieversorgung zu etablieren. Der Schwerpunkt liegt in der Schaffung von schlüsselfertigen Investment-Möglichkeiten für Energieversorger und erneuerbare Investment-Fonds durch Abdeckung der vollen Wertschöpfungskette von der Projektentwicklung, der Errichtung und Betriebsführung von stationären Batteriespeicher-Kraftwerken im 10-100 Megawatt-Maßstab. Weitere Informationen: www.eco-stor.comÜber Kyon EnergyKyon Energy ist ein deutsches Projekt- und Geschäftsentwicklungsunternehmen, das sich auf große Batteriespeichersysteme konzentriert. Mit 121 MW erfolgreich mit Partnern entwickelter und verkaufter Batteriespeichersysteme im Jahr 2022 und einer aktuellen Projektpipeline von >1GW ist Kyon Energy einer der Marktführer in Deutschland. Das Unternehmen hat einen besonderen Fokus in der Entwicklung und Optimierung von Multi-Use-Strategien, kombiniert mit einem tiefen Know-how in der Projektentwicklung und -verwaltung sowie der Regulierung von Batteriegroßspeichern. Durch seine Batteriespeichersysteme ist Kyon Energy ein Treiber der Energiewende und strebt eine Welt an, die von erneuerbarer, nachhaltiger und unabhängiger Energie angetrieben wird. 