Am Montag hat BYD die vorläufigen Geschäftszahlen für das Jahr 2022 vorgelegt. Diese wussten zu überzeugen und übertrafen die Erwartungen der Analysten teils deutlich. Die Aktie springt in der Folge an und dreht nach einem vormittäglichen Minus von fast fünf Prozent noch in den positiven Bereich.Auf den Rekordwert bei den Autoverkäufen folgen laut BYD nun die nächsten Rekorde bei Umsatz und Profit. Wie der Autobauer mitteilte, lag der Umsatz im vierten Quartal bei 145 Milliarden Yuan oder umgerechnet ...

