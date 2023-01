Bevor in rund 14 Tagen der Jahresbericht 2022 präsentiert werden soll, preschte die Commerzbank zum Wochenbeginn schon einmal vor. Dabei legte das zweitgrößte deutsche private Geldinstitut erneut ein positives EBITDA vor. Was von besonderer Bedeutung ist. Denn nach den neuen DAX-Kriterien darf nur ein Unternehmen in den höchsten deutschen Aktienindex, das zwei Jahre in Folge ein positives EBITDA verzeichnen konnte. Nach vorläufigen Zahlen verdiente ...

Den vollständigen Artikel lesen ...