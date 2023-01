HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Biontech von 312 auf 300 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Zhiqiang Shu wertete es in einer am Montag vorliegenden Studie mit Blick auf Covid-19-Vakzine positiv, dass ein Expertenausschuss der US-Gesundheitsbehörde FDA sich einstimmig dafür ausgesprochen habe, die Vereinfachung der Impfstoff-Zusammensetzung zu unterstützen./ajx/gl



