Das erste Closing der Übernahme der RNT Rausch GmbH durch die Securize IT Solutions AG (ISIN: DE000A2TSS58) hat erfolgreich stattgefunden. Nachdem, wie bereits vermeldet, die Barkapitalerhöhung vollständig platziert wurde und die UniCredit Bank AG den EUR 3 Mio.-Akquisitionskredit bereitgestellt hat, ist der Barkaufpreis in Höhe von EUR 6 Mio. im Laufe dieser Woche an die RNT-Verkäufer bezahlt worden. Damit sind 50,1% der RNT-Anteile auf die Securize übergegangen. Den verbleibenden RNT-Anteil in Höhe von 49,9% übernimmt die Securize im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung, wofür ein entsprechender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...