Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein führendes Technologie- und Beratungsunternehmen, gab heute bekannt, dass seine neueste Lösung für intelligente Gebäude, "Smart i-Building", im Microsoft Technology Center in Zürich vorgestellt wird.

Smart i-Building ist eine integrierte, modulare Internet-of-Things- und Impact Intelligent Building Management-Lösung, die auf der Microsoft Azure-Plattform läuft. Die Lösung reduziert die Kosten und den Nachhaltigkeits-Fussabdruck von Bürogebäuden durch eine bessere Nutzung der Unternehmensfläche, einen geringeren Energieverbrauch und eine höhere betriebliche Effizienz. Im Durchschnitt können Gebäude, welche die Smart i-Building-Lösung einsetzen, 10 bis 30 Prozent Energie einsparen können.

"Smart i-Building wurde entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele und die Klimaziele der Schweiz zu erreichen", sagt René Mulder, Country Head Managing Director Switzerland von Wipro Limited. "Wir freuen uns sehr, unseren Kunden diese innovative Lösung im Microsoft Technology Center zu präsentieren und zu zeigen, was möglich ist, wenn wir mit Partnern wie Microsoft zusammenarbeiten."

Jo Debecker, Global Head of Cloud Infrastructure Services bei Wipro Limited, fügt hinzu: "Der traditionelle Büroraum entwickelt sich weiter. Eine hybrides und digital vernetztes Team erfordert von Unternehmen ein Umdenken bei der Gestaltung von Büroräumen, um eine intensivere Zusammenarbeit sowie mehr Kreativität und Innovation zu fördern. Smart i-Building ist eine der vielen Möglichkeiten, wie wir unseren Kunden dabei helfen, sich auf die Zukunft der Arbeit einzustellen und die Technologien einzusetzen, die für Rekrutierung und Personalmanagement von morgen erforderlich sind."

Seit Mai 2022 präsentierte das Microsoft Technology Center in Zürich rund 600 Besucherinnen und Besuchern neue Technologien und Anwendungen. Es handelt sich um eine Vielzahl von Lösungen, die in Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden entwickelt wurden. Das Center bietet ein intensives Erlebnis mit wirksamen technischen Lösungen, die sich positiv auf das Geschäftsergebnis auszahlen.

Catrin Hinkel, CEO Microsoft Switzerland, sagt: "Kunden können nun die Lösungen von Wipro im Microsoft Technology Center sehen. Durch die Zusammenarbeit können wir den Kunden auf dem Schweizer Markt das volle Potenzial unserer Beziehung bieten, um ihre digitale Transformation weiter voranzutreiben."

Über WIPRO LIMITED

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO) ist ein führendes Unternehmen für Technologiedienstleistungen und Beratung, das sich auf die Entwicklung innovativer Lösungen für die komplexesten Anforderungen der digitalen Transformation seiner Kunden konzentriert. Mit unserem ganzheitlichen Kompetenzportfolio für Beratung, Konstruktion, Entwicklung und Betriebsführung helfen wir unseren Kunden, ihre ehrgeizigen Ziele zu verwirklichen und zukunftsfähige, nachhaltige Unternehmen aufzubauen. Mit über 250'000 Mitarbeitenden und Geschäftspartnern in 66 Ländern lösen wir das Versprechen ein, unseren Kunden, Kollegen und Gemeinschaften zu helfen, in einer sich ständig verändernden Welt erfolgreich zu sein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns unter www.wipro.com/de-CH

Zukunftsgerichtete Aussagen

