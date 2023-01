© Foto: Vicki Behringer - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Der Tesla-CEO steht derzeit wegen eines Tweets aus 2018, in dem es darum ging, Tesla von der Börse nehmen zu wollen, vor Gericht. Im Prozess beruft sich Musk auf einen Brief von Cathie Wood, CEO von Ark Investment.

Tesla CEO Elon Musk hat laut Markets Insider im derzeit laufenden Prozess zur Anleger-Klage ausgesagt, Cathie Wood habe bei seiner Entscheidung, Tesla doch nicht von der Börse zu nehmen, eine Rolle gespielt: "Cathie hat mich dazu gebracht!"

Musk sagte demnach dem Gericht, Wood habe ihm einen Brief geschickt, in dem sie darauf hinwies, dass Kleinanleger diesen Schritt nicht gutheißen würden. Wood vertrete viele Kleinanleger und gehöre zu den einflussreichsten Personen, so Musk. Sie hätte es vorgezogen, dass Tesla börsennotiert bliebe, weil ihre Fonds sich sonst nicht beteiligen könnten.

In der Anleger-Klage wird Musk Wertpapierbetrug vorgeworfen. Einige Anleger haben den Tesla-Chef beschuldigt, den Aktienkurs des Unternehmens illegal manipuliert zu haben, indem er im August 2018 getwittert hatte, dass die "Finanzierung gesichert" sei, um den Autobauer zu einem Preis von 420 US-Dollar pro Aktie von der Börse zu nehmen.

Musk sagte laut BBC News vor Gericht auch aus, dass er versucht habe, das "Richtige" zu tun, als er den Tweet absetzte. So hätte beispielsweise ein saudi-arabischer Staatsfonds Unterstützung für den Deal signalisiert. Musk sagte zudem, er habe nie über einen bestimmten Finanzierungsbetrag gesprochen und glaube auch nicht, dass seine Tweets zwangsläufig die Märkte bewegen.

Tesla-Aktien sind im vergangenen Jahr aufgrund von Sorgen um Produktions- und Nachfrageprobleme eingebrochen. Musks Ablenkung durch den Twitter-Deal wird ebenfalls als Grund für den Aktiencrash betrachtet.

Cathie Wood ist trotz alledem weiterhin bullish für die Tesla-Aktie und hat in den vergangenen Monaten regelmäßig nachgekauft. Wood prognostiziert, dass die Tesla-Aktie bis 2026 einen Wert von 500 US-Dollar erreichen werde. Am Freitag schloss der Titel den Handel bei 177,90 US-Dollar.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion