Das Unternehmen ist Spezialist für Inspektionsaufgaben in der Elektronikindustrie. Dabei fokussiert sich Viscom insbesondere auf optische und Röntgen-Inspektionssysteme. Viscom konnte nach vorläufigen Zahlen im Gesamtjahr die bisherigen eigenen Prognosen zum Teil deutlich übertreffen. Das galt insbesondere für den Auftragseingang. Hier hatte Viscom mit 100 bis 105 Mio. € gerechnet, am Ende wurden es 111,1 Mio. €, ein Plus von rund 24 % zum Vorjahr. Auch die Umsätze konnten sich stärker verbessern als erwartet. Hier lag die Guidance des Unternehmens zuvor bei 95 bis 100 Mio. €. Viscom setzte letztlich 105,5 Mio. € um.Die positiven Überraschungen setzten sich auch in der Profitabilität fort. Statt erwarteter 4,7 bis 8 Mio. € beim Vorsteuergewinn wurden es 8,1 Mio. €, Viscom also auch die Analystenschätzungen deutlich übertraf.