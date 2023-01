DJ PTA-Adhoc: B+S Banksysteme AG: Gewinnwarnung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

München (pta/30.01.2023/16:15) - Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft schließt das Halbjahr zum 31.12.2022 entgegen der für das laufende Geschäftsjahr abgegebenen Prognose im Geschäftsbericht 2021/22 voraussichtlich nur mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab.

Die Betriebsleistung beläuft sich im Konzern auf TEUR 5.448 und das konsolidierte Konzern-EBIT beträgt TEUR 5.

Die liquiden Mittel, bestehend aus Bankguthaben und kurzfristigen Kunden-forderungen, betragen zum 31.12.2022 TEUR 3.759. Der Anzahlungsbestand ist auf TEUR 842 gestiegen.

Auf Basis der bestehenden Wartungs- und ASP-Verträge geht die Gesellschaft von einem kontinuierlichen Geschäftsverlauf für das zweite Halbjahr aus. Wann die ergebniswirksame Umsatzrealisation aus dem Anzahlungsbestand erfolgt, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden.

Ansprechpartner: B+S Banksysteme Aktiengesellschaft Wilhelm Berger Vorstand

Telefon: +49 89 - 741 19 - 0 E-Mail: ir@bs-ag.com

