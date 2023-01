Auch wenn sich Platin in seiner seit 11.01. währenden Korrektur aktuell um eine Bodenbildung bemüht und derzeit mit + 0,4 % (1.016 USD) oberhalb seines Schlusskurses vom letzten Freitag notiert, ist sein laufender Abwärtstrend dennoch auch weiterhin gänzlich intakt. In der heute völlig ausbleibenden Veröffentlichung weiterer entscheidender Konjunkturdaten oder auch von Redeterminen einzelner FED- bzw. EZB-Vorstände gehen wir daher heute eher von einer Beibehaltung der Kursabschwächung aus.Wie heute Morgen bereits in dem Artikel von NTG24 ...

