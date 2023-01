DJ Delivery-Hero-Tochter Glovo baut 250 Stellen ab

Von Christian Moess Laursen

BARCELONA (Dow Jones)--Der spanische Essenslieferant Glovo, der zur deutschen Delivery Hero SE gehört, baut 250 Stellen bzw 6,5 Prozent seiner Belegschaft ab. Damit soll angesichts eines sich verlangsamenden Wachstums der Weg zur Profitabilität geebnet werden, teilte das Unternehmen mit.

Glovo verzeichne seit Oktober eine Verlangsamung des jährlichen Umsatzwachstums, und obwohl das Unternehmen für 2023 immer noch eine zweistellige Expansion erwarte, müssten wegen der kurzfristigen Unsicherheit die Kosten niedrig gehalten werden, sagte Glovo-Chef Oscar Pierre in einer Botschaft an die Mitarbeiter. Einige Verbraucher würden seltener Lebensmittel bestellen, da die steigenden Zinsen und die Inflation ihre Kaufkraft beeinträchtigen.

Die Entlassungen betreffen hauptsächlich den Hauptsitz von Glovo in Barcelona, in Bereichen wie Business-Support-Funktionen, Personalbeschaffung und Daten, sagte Pierre. In einer separaten Erklärung teilte das Unternehmen mit, dass die betroffenen Mitarbeiter bereits informiert worden seien. Kuriere, Kommissionierer oder Mitarbeiter mit Kundenkontakt seien nicht betroffen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/jhe/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2023 10:47 ET (15:47 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.