Die zuletzt freundlichen US-Aktienmärkte sind am Montag verhalten in eine ereignisreiche Woche gestartet. Vor allem an der Nasdaq-Börse dominierte vor den ab Mittwoch anstehenden Geschäftszahlen mehrerer Tech-Giganten Vorsicht, so dass der Auswahlindex Nasdaq 100 in der ersten Handelsstunde 0,79 Prozent auf 12.069,95 Punkte verlor.Doch auch an der von traditionelleren Branchen geprägten New York Stock Exchange (NYSE) hielten sich die Anleger eher zurück, da ab der Wochenmitte neben den Berichten ...

