Strausberg, den 30.01.2023 (ots) -Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, besucht am Mittwoch, den 1. Februar 2023, das Panzerbataillon 203 in Augustdorf. Er möchte sich vor dem Hintergrund der Regierungsentscheidung zur Lieferung von 14 Leopard-2-Panzern an die Ukraine über die Leistungsfähigkeit des Waffensystems informieren.Dem Minister werden die Einsatzmöglichkeiten des Kampfpanzers Leopard 2A6 sowohl statisch als auch bei einer Präsentation im Gelände dargestellt. Einen weiteren Schwerpunkt bildet das Gespräch und der Austausch mit den Soldatinnen und Soldaten.Medienvertretende sind herzlich eingeladen, den Besuch des Bundesministers zu begleiten. Bitte akkreditieren Sie sich dazu bis Dienstag, 31. Januar 2023, 15:00 Uhr, via E-Mail mit beiliegendem Formular.Pressekontakt:Pressestelle Panzerbrigade 21 "LIPPERLAND" PresseoffizierTelefon: +49 5237-91-2210E-Mail: pzbrig21pressestelle@bundeswehr.orgNordwache der Generalfeldmarschall-Rommel-Kaserne32832 Augustdorf