Essen (ots) -Die High-End-Gaming-Laptops MEDION® ERAZER® Beast X40 und MEDION® ERAZER®Major X20 gehören dank der neuesten GPU-Generation von NVIDIA und der neuesten Intel CPU-Generation zu den Besten Ihrer Klasse.Lebensechte virtuelle Welten, realistisches Echtzeit-Raytracing und KI-unterstützte Grafik-Power für ein immersives Gaming-Erlebnis - das bieten die neuen NVIDIA-Grafikprozessoren mit der innovativen Ada Lovelace-Architektur. MEDION bringt gleich zwei mobile Gaming-Boliden mit der brandaktuellen Technik an den Start. Der MEDION ERAZER Beast X40 sticht mit einer optionalen externen Wasserkühlung hervor, während sich der MEDION ERAZER Major X20 besonders durch sein kompaktes 16-Zoll-Format auszeichnet. Beide Laptop-Gamer sind zudem mit Intel Core Prozessoren der 13. Generation ausgestattet.MEDION® ERAZER® Beast X40Mit dem Beast X40 bringt MEDION den Nachfolger der High-End-Gaming-Sensation Beast X30 an den Start und setzt damit einmal mehr neue Standards. Ausgestattet mit der NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU der brandneuen NVIDIA 40-Serie verspricht das "Biest" ein immersives Gameplay auf dem höchsten Niveau. Die Grafikkarte kommt mit üppigen 16 GB VRAM und die effektive G-Sync-Technologie - die hier sowohl bei GPU als auch beim Display zum Einsatz kommt - sorgt für Gaming-Sessions mit stark reduziertem Screen-Tearing. Gamer:innen profitieren außerdem von dem leistungsstarken Intel Core i9-13900HX Prozessor der 13. Generation sowie der üppig bemessenen 2 TB PCIe Gen 4x4 SSD und dem 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher. Damit dieses Kraftpaket selbst bei hitzigen Gefechten cool bleibt, sind CPU und GPU mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste ausgestattet. Für die ruckelfreie Darstellung selbst hektischer Sequenzen zeichnet das 17-Zoll-Panel mit 240 Hertz verantwortlich. QHD+ bietet die perfekte Auflösung, die die Augen auch bei Sessions bis spät in die Nacht nicht zu stark ermüdet und das 16:10 Seitenverhältnis sorgt in Kombination mit dem schlankeren Bildschirmrand für ein optimales Sichtfeld. Den entscheidenden Vorteil dank der erhöhten Präzision bringt die mechanische Tastatur mit CHERRY MX Ultra Low Profile Switches. Auch akustisch spielt das Beast X40 mit der Nahimic by SteelSeries Technologie in der obersten Liga mit. Für extra Power sorgt eine spezielle Neuheit: Separat verfügbar ist das MEDION ERAZER Cooling Kit. Die optionale externe Wasserkühlung wird einfach mit dem Laptop verbunden und sorgt für eine Leistungssteigerung von bis zu 10 Prozent.1 Das MEDION ERAZER Beast X40 ist auch in einer zweiten Version mit NVIDIA GeForce RTX 4080 und leicht reduziertem Speicherumfang verfügbar.MEDION® ERAZER® Major X20Der MEDION ERAZER Major X20 ist einer der ersten Laptops in Europa, der serienmäßig mit der NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU der neuesten NVIDIA Serie ausgestattet ist. Diese trumpft mit 8 GB VRAM auf und NVIDIA G-Sync - das hier ebenfalls bei GPU und Display zum Einsatz kommt - sorgt für ultimativ flüssiges Gaming mit stark reduziertem Screen Tearing. Die nötige Rechenleistung liefert der Intel Core i9-13900HX Prozessor der topaktuellen 13. Generation. CPU und GPU sind mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste ausgestattet, um die Temperatur auch beim intensivsten Battle im grünen Bereich zu halten. Schnelle Programmstarts und kurze Ladezeiten gewährleisten die 2 TB PCIe Gen 4x4 SSD und der 32 GB DDR5 Arbeitsspeicher. All das sorgt für ein solides Gameplay und eine flüssige Grafik auf dem Panel mit QHD+ und einer Bildwiederholfrequenz von 240 Hertz. Durch das kompakte 16-Zoll-Format bietet der Laptop nicht nur eine erstklassige Gaming-Performance im 16:10-Seitenverhältnis, sondern passt auch perfekt in einen Rucksack. Die mechanische Tastatur mit CHERRY MX Ultra Low Profile Switches gibt die nötige Präzision und somit den entscheidenden Vorteil im Endboss-Battle. Zudem sorgt die Nahimic by SteelSeries Technologie für ein noch besseres Gaming-Erlebnis.UNLEASH YOUR GAME - Mit der neuen GPU-Generation von NVIDIADie neue 40-Serie der NVIDIA GeForce RTX Laptop-Grafikprozessoren richtet sich insbesondere an Gamer:innen und Kreative. Laptops, die mit einer der neuen GPUs bestückt sind, gehören zu den schnellsten weltweit. Die hocheffiziente NVIDIA Ada Lovelace-Architektur bietet mit KI-gestütztem DLSS 3 einen Quantensprung bei der Leistung und ermöglicht lebensechte virtuelle Welten mit vollständigem Raytracing für ein immersives Gaming-Erlebnis. Außerdem optimieren Max-Q Technologien Systemleistung, Akkulaufzeit und Akustik für maximale Effizienz bei dünnen Formfaktoren.Die neue 13. Generation der Intel Core ProzessorenDie neue 13. Generation der Intel Core Prozessoren nutzt weiterhin die leistungsfähige Hybrid-Architektur mit Performance-Cores (P-Core) und Efficient-Cores (E-Core). Sie sorgen für eine bessere Priorisierung des Workloads und eine optimale Verwaltungsverteilung mit dem Intel Thread Director. Das Flaggschiff, der Intel Core i9-13980HX, ist der erste Laptop-Prozessor mit 24 Kernen und der schnellste mobile Prozessor der Welt. Die CPUs der 13. Generation unterstützen mit bis zu DDR5-5600 noch schnellere Arbeitsspeicher und die HX- sowie HK-Modelle ermöglichen Overclocking, sodass höhere Rechengeschwindigkeiten erreicht werden können.VerfügbarkeitDer MEDION ERAZER Beast X40 ist ab Mitte Februar mit NVIDIA GeForce RTX 4090 für 4.499,- Euro im MEDION Shop sowie bei weiteren Handelspartnern verfügbar. Zeitgleich wird es auch eine Konfiguration mit NVIDIA GeForce RTX 4080 Grafik geben (Der Preis wird kurzfristig bekannt gegeben). Das separat erhältliche MEDION ERAZER Cooling Kit erscheint im März mit einer UVP von 249,- Euro. Der MEDION ERAZER Major X20 ist ab März im MEDION Shop erhältlich. Der Preis wird im März bekannt gegeben.1 Die Leistung kann je nach Systemkonfiguration und Spieleinstellungen variieren.Über MEDION® ERAZER®Mit der Produktserie MEDION ERAZER bietet MEDION leistungsstarke High-End-Hardware mit neuesten Technologien und umfangreicher Ausstattung, die speziell für anspruchsvolle Gamer:innen entwickelt wurde. 