Drei Jahre später zeigt sich: Nichts ist besser geworden, die Probleme addieren sich - im Gesundheitswesen und in der Wirtschaft. Immerhin scheint jetzt ein Umdenken in Gang zu kommen. Umfragen zufolge lässt eine wachsende Zahl von Briten den Gedanken zu, Land und Leute könnten sich seinerzeit sehr geirrt haben.



Die übrigen Europäer allerdings wären gut beraten, jetzt nicht Hohn und Spott auszugießen. Der erste Schritt zu einem Deal mit London muss im Psychologischen liegen, in einem verständnisvollen Miteinander. London ist wichtig für die EU, die EU ist wichtig für London.



