Am heutigen Montag hat der Elektroautokonzern BYD die Geschäftszahlen für 2022 dargestellt. Die Erwartungen von Analysten waren damit übertroffen und folglich hat sich die BYD-Aktie ins Plus gedreht. Starke Leistung BYD setzt ein Rekord nach dem anderen: vor einiger Zeit wurde über die hohen Autoverkäufe mitgeteilt, jetzt folgten die Informationen über die Rekordwerte für die Umsätze und Profit. Im Gesamtjahr 2022 wurde den Umsatz in Größe von rund ...

