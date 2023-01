(shareribs.com) London 30.01.2023 - Gold verliert am Montag leicht, belastet von einem festeren US-Dollar. Die Marktteilnehmer erwarten die Zinsentscheidungen der US-Notenbank und vom Federal Reserve Board in dieser Woche. Die Aussicht auf weitere steigende Zinsen in den USA lassen den Dollar am Montag leicht anziehen. Der Dollar Index verbessert sich um 0,2 Prozent auf 102,09 USD. Am Mittwoch dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...