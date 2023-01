Strategische Investitionen in Produktinnovation und Kundenerfolg fördern die Unternehmensdynamik

Planview, die führende Plattform für vernetztes Arbeiten von der Portfolioplanung bis zur Auslieferung, meldete heute einen Rekordumsatz für das Geschäftsjahr 2022. Damit setzt sich ein Trend zu starker Performance fort. Planview hat im Jahr 2022 einen jährlichen wiederkehrenden Umsatz (Annual Recurring Revenue, ARR) von über 380 Millionen US-Dollar erzielt, was einem Wachstum von 17 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

"Es war ein weiteres Rekordjahr für Planview, gestützt durch unser Engagement für die Gestaltung der digitalen Zukunft des vernetzten Arbeitens durch Produktinnovation und Kundenerfolg", sagte Razat Gaurav, Chief Executive Officer von Planview. "Die makroökonomischen Unsicherheiten und der Gegenwind, mit denen Unternehmen heute konfrontiert sind, machen es wichtiger denn je, Prioritäten bei Produkt- und Projektinitiativen zu setzen und die begrenzten Ressourcen und Finanzmittel wohlüberlegt einzusetzen. Unser globaler Kundenstamm vertraut auf unsere Lösungen, um Produktivität, Effizienz und positive Geschäftsergebnisse aus unternehmensweiten Transformationsinitiativen zu erzielen."

Highlights zum Ende des Geschäftsjahres

Planview erzielte im Gesamtgeschäftsjahr 2022 gleich mehrere Rekordwerte:

Der Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr überstieg 410 Millionen US-Dollar

Der ARR stieg im Jahresvergleich um mehr als 17 auf über $380 Mio. US-Dollar

Rekordzuwachs von 25 bei der Zahl der monatlich aktiven Nutzer für führende Produkte im Vergleich zum Vorjahr

Anstieg der Kundenbindungsrate um 6 im Vergleich zum Vorjahr

Starkes neues Logo und dynamische Entwicklung der Kundenzahlen durch Produktinnovation

Die Gewinnung von Schlüsselkunden sowie Expansionen haben das profitable Wachstum von Planview beflügelt. Im Jahr 2022 konnte das Unternehmen netto 482 neue Kunden gewinnen. Zu den neuen und namhaften Kunden, die sich für Planview entschieden oder ihre Aktivitäten mit Planview erweitert haben, gehören: Builders FirstSource, Inc., Delta Dental of California, DS Smith, Fonterra, General Motors, Maximus, Inc., Olam International Limited, Publicis, RxBenefits, Schluter, Siemens, Sysco Corporation, T-Mobile, The Emmes Company, LLC, Tetra Pak und UiPath.

Beschleunigt wurde dieses Wachstum durch den Erfolg der Planview-Plattform von vernetzten Lösungen, die Unternehmen helfen, Amortisationszeiten zu verkürzen, bessere Ergebnisse mit den eingesetzten Teams und Ressourcen zu erreichen und Risiken bei strategischen Investitionsentscheidungen zu reduzieren. Die Planview-Innovationen haben auch im vergangenen Jahr zu den gewünschten Geschäftsergebnissen für die Kunden geführt. Zu den Verbesserungen gehören::

Erweiterung der Möglichkeiten im Bereich der Ziele und Schlüsselergebnisse (Objective and Key Results, OKRs), die einen unternehmensweiten Zugriff auf ein eingebettetes Ziel-Rahmenwerk erlauben

Einführung der Time-to-Market-Abhängigkeit und Ausreißer-Analyse, wodurch sichergestellt wird, dass Unternehmen ihre Investitionen und Ressourcen dort konzentrieren können, wo sie am dringendsten benötigt werden

Erweiterung der visuellen Planungs- und Priorisierungsunterstützung sowie der Kartenautomationsfunktionen, die Planungs- und Lieferschritte zentral definieren und die Produktivität über mehrere Teams hinweg optimieren

Verbesserung der UX/UI-Funktionalität

Außerdem hat sich durch die strategischen Übernahmen von Tasktop und Enrich im ersten Halbjahr 2022 das Angebot von Planview in den Bereichen Data Science, Planung, Konnektivität und Transformation weiter vergrößert. Die im letzten Jahr durch die Übernahme von Tasktop hinzugekommene Lösung "Value Stream Management" versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Markteinführungszeiten zu verkürzen, ihre betriebliche Effizienz zu steigern und die Investitionssicherheit angesichts wirtschaftlicher Störungen und Instabilitäten zu erhöhen.

Investitionen in den Kundenerfolg

Um den anhaltenden Erfolg seiner Kunden zu unterstützen, waren Schulung und Weiterbildung strategische Schlüsselbereiche und Investitionsschwerpunkte. Dazu erweiterte das Unternehmen ein speziell dafür zusammengestelltes globales Schulungsteam, das für die Weiterentwicklung der Planview-Schulungsprogramme, die Entwicklung neuer, ansprechender E-Learning-Angebote und die Einführung des Flaggschiff-Lernmanagementsystems "The University of Planview" verantwortlich ist. Zudem baute das Unternehmen seine "Evolve Advisory Services" aus, die Kunden beim Management von Personal- und Prozessveränderungen unterstützen, die im Rahmen geschäftlicher Transformationen erforderlich sind.

Um seinen Kunden auf der ganzen Welt schneller erfolgreiche Lösungen anbieten zu können, hat Planview auch sein Partner-Ökosystem erweitert. Dazu gehören neue oder erweiterte strategische Beziehungen zu Unternehmen wie Accenture, Atos, AWS, Deloitte, Infosys und PwC, um nur einige zu nennen.

Planview expandiert zur Unterstützung seines globalen Kundenstamms

Um einem globaleren Kundenstamm zusätzliche Unterstützung zu bieten, hat Planview strategische Neueinstellungen in den Bereichen Produktentwicklung, Kundenerfolg, Vertrieb und Marketing vorgenommen. Planview eröffnete eine neue Zweigniederlassung in Singapur und investierte stark in den Ausbau des Global Capacity Innovation Center in Bangalore, wodurch sich die Zahl der Mitarbeiter in der APAC-Region um 65 erhöhte.

Über Planview

Planview verfolgt eine Mission: die Zukunft der vernetzten Arbeit zu gestalten, von der Idee bis zur Umsetzung. Wir helfen Unternehmen, schneller das zu erreichen, was ihnen am wichtigsten ist. Wir begleiten unsere Kunden auf ihrem Weg von den Anforderungen zur schnellen Umsetzung, von der Passion zum Fortschritt und vom Overhead zur Optimierung. Unsere vernetzte Lösungsplattform unterstützt die geschäftlichen und digitalen Transformationen von mehr als 4.500 Kunden weltweit, unter ihnen 59 der Fortune-100-Unternehmen. Mit Hilfe von Planview können Unternehmen die Markteinführungszeit und die Vorhersagbarkeit verbessern sowie ihre Effizienz steigern, indem sie Kapazitäten freisetzen und so sicherstellen, dass ihre strategisch wichtigsten Initiativen die gewünschten Geschäftsergebnisse erzielen. Mehr über unser Portfolio erfahren Sie unter planview.com. Folgen Sie uns auch auf LinkedIn und Twitter.

