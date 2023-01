Abu Dhabi, Vae (ots/PRNewswire) -- Orfali Bros Bistro in Dubai, VAE, wird als das The Best Restaurant in Middle East & North Africa 2023 genannt- Die Liste enthält Gewinner aus 14 verschiedenen Städten in der MENA-Region, von Marrakesch über Tunis bis Riad und Kuwait City- Das OCD Restaurant in Tel Aviv, Israel, erhält den Sustainable Restaurant Award, gesponsert von Arla Pro- Em Sherif in Beirut, Libanon, gewinnt den Art of Hospitality Award- Moustafa Elrefaey, ist der Gewinner des Estrella Damm N.A. Chefs' Choice Award- Karim Bourgi nimmt den von Valrhona gesponserten MENA's Best Pastry Chef Award entgegen- Fusions by Tala in Manama, Bahrain, gewinnt den Highest Climber Award und steigt um 36 Plätze auf No.3- Ossiano in Dubai erhält den Highest New Entry Award, gesponsert von Aspire Lifestyles, und landet auf No.4Die kulinarischen Stars der Gastronomiewelt trafen sich heute Abend in der VAE-Hauptstadt Abu Dhabi zur zweiten Ausgabe der Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants Awards, gesponsert von S.Pellegrino & Acqua Panna. Restaurants aus 14 Städten wurden im Rahmen einer Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi stattfand, zu den 50 besten Restaurants der MENA-Region gewählt. Der Höhepunkt der Veranstaltung war die Bekanntgabe von Orfali Bros Bistro als das Restaurants No.1 der Region.Orfali Bros Bistro, ein nicht für den Alkoholausschank lizenziertes gastronomisches Bistro mit Testküche in Dubais modernem Viertel Wasl 51, wurde 2021 von drei ursprünglich aus Syrien stammenden Brüdern gegründet: Mohammad, Wassim und Omar Orfali. Auf der Speisekarte stehen Gerichte mit einem nahöstlichen Kernthema, die eine Hommage an die aleppinischen Wurzeln der Brüder sind und gleichzeitig die Multikulturalität und den avantgardistischen Geist Dubais widerspiegeln.Das indische Feinschmecker-Restaurant Trésind Studio in The Palm Jumeirah, Dubai, steht auf dem Platz No.2, gefolgt von Fusions by Tala in Manama (No.3). Die vollständige Liste finden Sie hier (https://www.theworlds50best.com/mena/en/lists/1-50).William Drew, Director of Content für Middle East & North Africa's 50 Best Restaurants, sagt: "Es ist eine große Ehre zu verkünden, dass das Orfali Bros Bistro es auf Platz No.1 geschafft hat. Zweifellos setzt es neue Maßstäbe in Bezug auf Kreativität, Innovation und Präsentation der Speisen, gepaart mit einem familiären Service, und wir freuen uns sehr, seine Brillanz zusammen mit so vielen anderen in der Region zu feiern."Zugang zum Medienzentrum:https://mediacentre.theworlds50best.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1992192/50_Best.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1983205/50Best_Mena_2023_Logo.jpgPDF - https://mma.prnewswire.com/media/1990097/MENA_50_BEST.pdfView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/orfali-bros-bistro-ist-die-no1-auf-der-liste-der-middle-east--north-africas-50-best-restaurants-die-fur-2023-vorgelegt-wird-301733763.htmlPressekontakt:Lisa Quack,mena50best@tohpr.com,+9710552805120Original-Content von: 50 Best, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139111/5429206