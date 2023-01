Das Lachen dürfte Johnson & Johnson-Aktionären heute vergehen. Die Aktie büßt nämlich rund drei Prozent ein. Dieser Abschlag reduziert den Preis auf nur noch 162,70 USD. Die Bären haben die Bullen also in die Ecke gedrängt - können die sich aus der Umklammerung lösen?

Download-Tipp: Pünktlich zum Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2023 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise kostenlos hier abrufen.

Kursverlauf von Johnson & Johnson der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Johnson & Johnson-Analyse einfach hier klicken.

Das Chartbild in der mittelfristigen Perspektive wurde durch diesen Abschlag regelrecht zerstört. Johnson & Johnson marschiert nämlich mit großen Schritten in Richtung einer maßgeblichen Unterstützung. So errechnet sich aktuell noch ein Abstand von rund 0,3 Prozent zum 4-Wochen-Tief. Der Titel hatte diesen Tiefpunkt bisher bei 162,22 gefunden. Für Spannung ist in den kommenden Tagen also gesorgt.

Für Anleger, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...