DAX Index X-Sequentials Day-Trading 31.1.2023Sehr geehrte Leser*innen,der DAX Index eröffnete am Montag, dem 30.1.2023 bei 15070.30 Punkten. Das Tagestief lag anschließend bei 14988.98 Punkten. Mit diesem Tiefpunkt formierte sich ein positives, bullishes X-Sequentials X5 Kursmuster.Infolgedessen stieg der DAX Index an. Das Tageshoch lag bei 15161.07 Punkten. Der DAX Index schloss am Montag, dem 30.1.2023 bei 15126.09 Punkten.Am Montag, dem 30.1.2023 wurden beim X-Sequentials DAX Index Daytrading ...

