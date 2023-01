Heute haben die Betreiber der AI-Plattform Owlin die Markteinführung der Lösung Owlin for KYC bekannt gegeben. Owlin for KYC bietet Zahlungsdienstleistern (PSPs) eine zentrale Lösung, die das Onboarding, Monitoring und Offboarding von Händlern ermöglicht.

Mit dieser neuen Lösung unterstützt Owlin Zahlungsdienstleister bei deren dringlichsten Prioritäten im Zusammenhang mit der Erfüllung aktueller aufsichtsrechtlicher Anforderungen und mit der Vorgehensweise bei Unsicherheiten, die sich aus den aktuellen wirtschaftlichen Entwicklungen ergeben.

Owlin for KYC ermöglicht es Zahlungsdienstleistern, ihre Händler anhand unterschiedlicher Datenquellen sorgfältig zu überprüfen. Zu diesen zählen unter anderem negative Medienberichte, Sanktionen, politisch exponierte Personen und Kundenrezensionen. Dieses neueste Angebot von Owlin wird die KYC-Prozesse erheblich verbessern, insbesondere dann, wenn Zahlungsdienstleister Händler manuell anhand unterschiedlicher Datenquellen auf Risiken in ihrem Händlerportfolio überprüfen.

Owlin for KYC unterstützt den nahtlosen Übergang von der Onboarding-Phase zur kontinuierlichen Überwachung. Dabei werden alle mit dem Onboarding- und Überwachungsvorgang verbundenen Daten gespeichert und als durchgängiger Prüfpfad zur Verfügung gestellt.

Sarah Lane, Chief Commercial Officer von Owlin, äußerte sich hierzu wie folgt:

"Gespräche mit unseren PSP-Bestandskunden und mit potenziellen Kunden haben uns vor Augen geführt, welche Herausforderungen diese bei der Erfüllung neuer aufsichtsrechtlicher Anforderungen bewältigen müssen. In den vergangenen Monaten haben wir uns intensiv mit den bestehenden Onboarding- und Compliance-Workflows beschäftigt, um unser Angebot für PSPs so zu gestalten, dass es den künftigen Anforderungen von Anfang bis Ende rundum genügt.

Daher freuen wir uns sehr, die Einführung unserer durchgängigen KYC-Lösung für Zahlungsdienstleister ankündigen zu dürfen. Sie stellt eine direkte Antwort auf den Wunsch unserer Kunden dar, die herausragende, von Owlin bereitgestellte Überwachung negativer Medienberichte mit Support in den Bereichen Onboarding und Nachvollziehbarkeit zu kombinieren. Wir bieten unseren Kunden jetzt eine zentrale Lösung an, die ihren operativen Onboarding- und Überwachungsbedarf deckt, unterstützt durch einen robusten Rahmen, dank dem sie ihre aufsichtsrechtlichen Anforderungen erfüllen können."

Über Owlin

Owlin ist eine KI-gesteuerte Plattform, die Sie dabei unterstützt, Nachrichten zu strukturieren und Risiko- und Markterkenntnisse, die Ihre Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten, in Ihre täglichen Arbeitsabläufe zu integrieren. Owlin stellt Ihnen proaktiv, kontinuierlich und in Echtzeit wichtige Erkenntnisse bereit.

Owlin stellt sicher, dass Sie bei der Fülle der Informationen den Überblick bewahren, indem das Produkt komplexe Daten in einer einfachen, individuell anpassbaren Benutzeroberfläche visualisiert. Owlin nutzt künstliche Intelligenz (Natural Language Processing), um wertvolle, in den Daten verborgene Erkenntnisse bereitzustellen. Dies versetzt Sie und Ihr Unternehmen in die Lage, schneller zu arbeiten, über bessere Informationen zu verfügen, Risiken zu reduzieren und den Überblick über Chancen und Trends zu behalten.

