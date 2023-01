DJ J&J kann Babypuder-Klagen nicht vor Insolvenzgericht verhandeln lassen

Von Jonathan Randles

NEW YORK (Dow Jones)--Johnson & Johnson (J&J) ist mit seiner juristischen Strategie im Umgang mit Klagen wegen talkumhaltigen Babypuders gescheitert. Ein Berufungsgericht lehnte den Plan des US-Konzerns ab, rund 38.000 Klagen vor einem Insolvenzgericht verhandeln zu lassen.

Der Third U.S. Circuit Court of Appeals wies den Insolvenzantrag der J&J-Tochter LTL Management LLC zurück. Der Konzern hatte diese Gesellschaft 2021 gegründet, um die Sammelklagen vor dem Insolvenzgericht stattfinden zu lassen.

In den Klagen wird dem Pharma- und Konsumgüterhersteller vorgeworfen, dass die jahrelange Verwendung von Talkumpuder gesundheitsschädlich sei. Einige der Klagen haben zu kostspieligen Geschworenenurteilen gegen das Unternehmen geführt. J&J hat sich gegen die Klagen und Urteile gewehrt und erklärt, sein talkhaltiger Puder sei sicher.

Eine Sprecherin des Konzerns kündigte an, dass der Konzern die Entscheidung anfechten würde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/mgo/ros

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2023 14:32 ET (19:32 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.