München (ots) -2:1 nach 0:1 - Dynamo wittert nach großem Kampf beim Traditionsgipfel in München selbst als Tabellenneunter mit 30 Punkten wieder Aufstiegschancen. Zumal Dresden die beste 2. Hälfte der Saison absolvierte. Dresdens Sturm-Riese Stefan Kutschke hatte vor dem Spiel in München von einer möglichen Initialzündung für die weitere Saison gesprochen: "Vielleicht ist das jetzt so ein Spiel gewesen. Ich meine, das gibt jetzt schon noch mal Power, wenn du so Rückstände drehst." Sein Trainer Markus Anfang wollte in rekordverdächtigen 47 Sekunden nicht mehr über die erneuten Startschwierigkeiten der Dresdner sprechen: "Ich würde eigentlich lieber darüber reden wie meine Mannschaft reagiert hat und das war sehr gut!" Sein Trainerkollege Michael Köllner ärgerte sich über die 2 Schnarch-Phasen seiner Abwehr, die jeweils zu Gegentoren führten ("Das darf nicht passieren"), war aber sonst bemüht, seine Enttäuschung in Zaum zu halten: "Schade, dass wir heute nicht nachgelegt haben. Zumal wir in der 1. Halbzeit Herr im Haus waren. Schade, aber das ist jetzt so." Raphael Holzhauser, die Sechzig-Hoffnung für mehr Spielkultur, findet es "unerklärlich" wie die Löwen nach einem guten Start die Linie verloren hätten. Sein Rat für den Tabellenfünften mit 33 Punkten: "Wir dürfen nicht auf die Tabelle gucken. Wir müssen in den nächsten 18 Spielen Gas geben." Am Sonntag in Oldenburg beispielsweise.Nachfolgend die wichtigsten Stimmen und Clips des Montagspiels - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Die Highlights am 21. Spieltag: der Saarland-Gipfel Saarbrücken gegen Elversberg am Samstag ab 13.45 Uhr mit 5 weiteren Spielen in der Konferenz oder als Einzelspiel. Am Sonntag ab 13.45 Uhr das große Ruhrderby: RW Essen gegen MSV Duisburg. Außerdem startet die Frauenbundesliga aus der Winterpause: am Freitag mit SGS Essen gegen 1. FC Köln ab 19 Uhr sowie am Samstag SC Freiburg gegen Meister Wolfsburg ab 13.45 Uhr. MagentaSport zeigt alle Spiele der FFBL sowie der 3. Liga live.TSV 1860 München - Dynamo Dresden 1:2Von MagentaSport-Experte Martin Lanig erhielten die Sechziger einen Rüffel: "Wenn Sechzig wirklich den Anspruch hat, aufzusteigen, dann müssen sie anders auftreten." Und zwar komplette 90 Minuten, jedes Spiel.Löwen-Trainer Michael Köllner: "Wir haben nach dem 1:0 noch die Chance, das Ergebnis auszubauen. Aber schon nach einer halben Stunde war der Bruch drin. Zweite Halbzeit sind wir auch wieder gut rausgekommen, haben sehr viele gute Umschaltmomente liegengelassen. Das hat Dynamo bestraft."Köllner zum 1:1, dem ein Foul angeblich und nicht mal eine Abseitsstellung vorausging, Sechzigs Hintermannschaft verharrte einfach: "Das darf nicht passieren. Da darf er (Verlaat) nicht auf Abseits spekulieren. Das muss man sauber zu Ende verteidigen."Köllner zur allgemeinen Lage, derweil die Pfiffe gegen noch im Live-Interview zunahmen: "Schade, dass wir heute nicht nachgelegt haben. Zumal wir in der 1. Halbzeit Herr im Haus waren. Schade, aber das ist jetzt so."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=Wk91YUhxcTNtbWp3NWtSaVJnT1IwUT09Auf Raphael Holzhauser ruhen große Hoffnungen, der Österreicher ist sicher noch nicht ganz im Löwen-Spiel angekommen, das er prägen soll. Holzhauser findet den Leistungsabfall in Halbzeit 2 "unerklärlich". Holzhauser weiter: "Zweite Halbzeit kriegen wir zu einfach die Tore. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da!"Zum 1:1: "Ich verhalte mich da nicht gut, wir verhalten uns da nicht gut bei der Flanke. Und dann macht der Gegner das Tor."Für die nächsten Wochen rät Holzhauser: "Wir dürfen nicht auf die Tabelle gucken. Wir müssen in den nächsten 18 Spielen Gas geben."Der Link zum Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=cEhUbFgxTEhNc1Z5ckVxOGZsdTE1dz09Dresden-Trainer Markus Anfang in seiner absoluten Kurz-Analyse: "Zweite Halbzeit waren wir die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen."Zu den Anfangsproblemen, die sich auch schon in Oldenburg offenbarten: "Ich würde eigentlich lieber darüber reden wie meine Mannschaft reagiert hat und das war sehr gut!"Der Link zum kurzen Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=bU4yNjZYcnByci9OQ1JLcFVKS2VXdz09Stefan Kutschke war mal wieder Torschütze und blauweißes Feindbild im Grünwalder, er war wesentlich gesprächiger: "Zweite Halbzeit haben wir Mentalität gezeigt, das ist das, worauf es ankommt in dieser 3. Liga."Kutschke hatte Tieferes im Sinn als er von einer möglichen Initialzündung sprach: "Nicht ohne Grund, ich habe die Mannschaft auch so ein bisschen kitzeln wollen. In der Truppe steckt Mentalität. Aber nach der Hinrunde wurden wir zurecht kritisiert. Von außen und auch intern."Zum Wert des Sieges in Grünwalder: "Vielleicht ist das jetzt so ein Spiel gewesen. Ich meine, das gibt jetzt schon noch mal Power, wenn du so Rückstände drehst."Kutschke zu den Ambitionen: "Wir wollen besser werden. Ich weiß schon, was ihr von mir hören wollt. Ich bin optimistisch, was diesen Lauf und diesen ganzen Prozess der Mannschaft beinhaltet, dass es da schon noch vorwärts geht."Die 3. Liga komplett live bei MagentaSport:Freitag, 03.02.2023Ab 18.30 Uhr: SC Freiburg II - SpVgg. BayreuthSamstag, 04.02.2023Ab 13.45 Uhr in der Konferenz oder als Einzelspiel: 1. FC Saarbrücken - SV Elversberg, FSV Zwickau - SV Meppen, Dynamo Dresden - Hallescher FC, FC Ingolstadt - BVB II, VfL Osnabrück - Erzgebirge Aue, SV Wehen Wiesbaden - Viktoria KölnSonntag, 05.02.2023Ab 12.45 Uhr: VfB Oldenburg - TSV 1860 MünchenAb 13.45 Uhr: RW Essen - MSV DuisburgPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5429222