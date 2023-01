Hamburg (ots) -46 Prozent der Bürger halten den CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden und CDU-Chef Friedrich Merz für führungsstark, 52 Prozent für kompetent. 63 Prozent finden, dass er verständlich redet. Das ergab jetzt eine Forsa-Umfrage für den stern. Als eine Woche zuvor dieselben Eigenschaften für Kanzler Olaf Scholz abgefragt wurden, sprachen diesem 25 Prozent Führungsstärke zu, 46 Prozent Kompetenz. 48 Prozent sagten, dass Scholz verständlich rede.Bei zwei anderen Werten lag Scholz vorne: Er gilt 41 Prozent der Bürger als vertrauenswürdig (Merz: 30 Prozent), 43 Prozent finden ihn sympathisch (Merz: 24 Prozent).In einem Punkt liegen beide gleichauf: Auf die Frage, ob derjenige wisse, was die Menschen bewegt, antworteten bei Merz wie bei Scholz jeweils 33 Prozent der Befragten mit "ja".Die Daten zu Friedrich Merz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Deutschland-Gruppe am 26. und 27. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.001 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Die Daten zu Olaf Scholz wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut forsa für die RTL-Deutschland-Gruppe am 19. und 20. Januar 2023 erhoben. Datenbasis: 1.002 Befragte. Statistische Fehlertoleranz: +/- 3 Prozentpunkte.Pressekontakt:Sabine GrüngreiffGruner + Jahr GmbHLeiterin MarkenkommunikationTelefon: 040 / 37 03 - 2468E-Mail: gruengreiff.sabine@guj.deInternet: www.stern.deOriginal-Content von: STERN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6329/5429193