Die deutlichen Korrekturen an den Aktienmärkten und die daraus resultierenden sinkenden Handelsumsätze rissen die Kurse der Online Broker im vergangenen Börsenjahr in die Tiefe. Dennoch ist die Lust der Anleger auf Aktien trotz der scharfen Kursstürze ungebrochen. Sogar in Deutschland, dem Land der Sparbücher und Wachstumszertifikate, stieg die Anzahl der Aktiensparer laut dem Deutschen Aktieninstitut 2022 um 830.000 auf 12,9 Millionen. Aktuell dürfte die Erholung an den Aktienmärkten durch das Abebben der Zinserhöhungsphase weitergehen. Dies sollte auch die Trading-Zahlen wieder erhöhen, wodurch das Segment der Online Broker einen Rebound erleben dürfte. Speziell die Smartbroker Holding AG kam durch Verzögerungen bei der Entwicklung des Next Generations Broker extrem stark unter die Räder. Sollte der neue Zeitplan eingehalten werden, ergäbe sich hierbei eine attraktive Möglichkeit auf überproportionale Kursgewinne.

