Der Öl-Gigant steigerte den Nettogewinn im vierten Quartal um gut 25 % auf 6,35 Mrd. $ bzw. 3,33 $ je Aktie. Unter anderem wegen 1,1 Mrd. $ an Abschreibungen im internationalen Öl- und Gasgeschäft bleib man deutlich hinter den Prognosen zurück. Auf Gesamtjahressicht liest sich das Zahlenwerk besser: Mit 35,5 Mrd. $ schaffte man mit mehr als einer Verdopplung zum Vorjahr den höchsten Jahresgewinn aller Zeiten, was auch auf den freien Cashflow durchschlägt: 37,6 Mrd. sind ein weiterer Spitzenwert. Die Aktie ging auf die Meldung hin auf Tauchstation. Aufgrund der Tatsache, dass die Ölwerte sich vom Ölpreis nach oben abgekoppelt haben, sich sonst aber eins zu eins entwickeln, sind in den nächsten Quartalen ähnliche Patzer zu befürchten. Rücksetzer Richtung 165/170 $ sind einzukalkulieren. Sollte es tiefer gehen, ist der Ausstieg die richtige Kosequenz.



Dies ist ein Auszug aus der gestrigen Bernecker-Daily.







Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.