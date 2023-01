Die Konsolidierung am deutschen Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag fortsetzen. Nach sich ausweitenden Verluste an der Wall Street im späten Handel am Vortag dürfte der deutsche Leitindex DAX leicht nachgeben. Der Broker IG taxiert den Index knapp zwei Stunden vor dem Xetra-Handel ein halbes Prozent tiefer auf 15.052 Punkte.Vor allem die Technologietitel an der US-Börse Nasdaq waren zum Wochenauftakt unter Druck geraten. Börsianer begründen die jüngste Vorsicht an den Aktienmärkten mit der noch ...

