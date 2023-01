The following instruments on XETRA do have their last trading day on 31.01.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 31.01.2023



ISIN Name

DE000A0HGQF5 MAGFORCE AG

XS2104122986 PHILIPPINEN 20/23

FR0011001684 SG SCF 11-23 MTN

DE000A2E4C35 AAREAL BANK MTN S.287

XS1861204938 EIB EUR.INV.BK 18/23 MTN

AU3FN0040549 BK OF QUEENSL. 2023 FLR

DE000A2E4D42 SACHSEN-ANH.LS.A. 21/23

XS2110700304 CYPRUS INV. 20/23 FLR

XS2474218661 MUMBAI INTL 22/29 144A

