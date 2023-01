The following instruments on XETRA do have their first trading 31.01.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 31.01.2023Aktien1 CA38118L1022 Golden Spike Resources Corp.2 CA4581733090 IntelliPharmaCeutics International Inc.3 DE000A3DW408 Neon Equity AG4 CA92905D1042 Vortex Energy Corp.5 AU0000265381 Alliance Nickel Ltd.6 CA50046B2057 Komo Plant Based Foods Inc.Anleihen1 FI4000546528 Finnland, Republik2 USU1230PAB77 Caesars Entertainment Inc.3 CH1242301302 Federation des caisses Desjardins du Quebec4 CH1243933558 The Toronto-Dominion Bank5 US91159HJL50 U.S. Bancorp6 US09659X2U58 BNP Paribas S.A.7 XS2581381634 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S.8 US91159HJK77 U.S. Bancorp9 XS2583203950 Banco de Sabadell S.A.10 DE000HLB45S2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale