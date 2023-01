Der DAX kann sich nicht von den 15.000 Punkten lösen - weder nach oben, noch nach unten. Doch was passiert, wenn die nächsten Quartalszahlen kommen und auch die Notenbanken ihre Zins-Entscheide verkünden? Gibt es dann eine neue Rallye oder wieder den Crash? Vor den erwarteten Zinserhöhungen der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank in dieser Woche wird der DAX Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag niedriger starten. ...

