Alle Zeichen auf Kursgewinne!: ACHTUNG: ERST-VORSTELLUNG mit spektakulärem Potenzial. Aber Geld verdient nur, wer jetzt billig einsteigt!

Anzeige / Werbung

LITHIUM-GEHEIMTIPP - diese Aktie hat niemand auf dem Zettel! Unsere Neuvorstellung mit Projekten in Argentinien und den USA. Direkte Projektnachbarschaft zu Lithiumgrößen gegeben! Kursgewinne vorprogrammiert…

Liebe Leserinnen und Leser,

große Industrienationen wie Deutschland stehen in einem harten Wettbewerb um immer knapper werdende Ressourcen, und der Zugang zu Metallen und seltenen Erden ist entscheidend für den Übergang zu einer sauberen und technologisch fortschrittlicheren Wirtschaft.

Im weltweiten Wettlauf um viele dieser Rohstoffe ist China zum dominierenden Lieferanten oder Verarbeiter geworden, was zu Warnungen vor einem übermäßigen Einfluss der Regierung in Peking geführt hat.

Quelle: US Geological Survey

Um der chinesischen Dominanz Einhalt zu bieten, besuchte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz Ende Januar Südamerika. Der Bundeskanzler hofft, dass seine Reise nach Lateinamerika Deutschland helfen wird, zusätzliche Lithiumlieferungen zu sichern, die Autogiganten wie die Mercedes-Benz Group AG und die Volkswagen AG für ihre Batterien für Elektrofahrzeuge benötigen.

Argentinisches Lithium für Deutschland!

In Buenos Aires unterzeichneten Deutschland und Argentinien eine Absichtserklärung, die Berlin den Zugang zu den reichen Lithiumvorkommen des Landes sichern soll. Nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Alberto Fernandez sprach sich Scholz gegen eine Politik aus, "die nur den Interessen desjenigen Landes dient, das die Rohstoffe für sich selbst verarbeiten will".

Bei seinem Besuch in der chilenischen Hauptstadt Santiago einen Tag danach vermittelte Scholz eine ähnliche Botschaft. Deutschland ist bereit, in das Lithiumgeschäft mit Lateinamerika einzusteigen, um sich unabhängig von China zu machen.

Weltweit größte Lithiumvorkommen im Lithiumdreieck

In den Salzseen von Bolivien, Chile und Argentinien, dem sogenannten Lithiumdreieck, befindet sich mehr als die Hälfte der weltweiten Reserven des begehrten "weißen Goldes", das ein wichtiger Bestandteil beim Bau von Batterien für Elektroautos und Mobiltelefonen ist.

Quelle: FAZ

Albemarle erwartet bei anhaltend hohen Preisen ein Lithiumdefizit von 800 000 Tonnen bis 2030

Einer der weltweit größten Produzenten von Lithiumcarbonat, Albemarle (NYSE:ALB), sagte in seiner jüngsten Präsentation, dass die Lithiumpreise hoch bleiben müssen, um Bergbauunternehmen einen Anreiz zu geben, mehr von dem Metall für Elektrofahrzeugbatterien zu produzieren und die grüne Energiewende voranzutreiben.

"Es gibt ein beträchtliches Angebot, aber das Nachfragewachstum ist bedeutender", sagte Eric Norris, Leiter der Energiespeichersparte von Albemarle (ALB), während der Präsentation des strategischen Updates 2023 des Unternehmens.

Albemarle geht davon aus, dass die weltweite Lithiumnachfrage bis 2030 auf 3,7 Mio. Tonnen ansteigt, wobei das Unternehmen in der Lage ist, ~60KK Tonnen zu liefern, aber ohne Erweiterungen warnte die Geschäftsführung vor dem "Potenzial für erhebliche Defizite" bis zum Ende des Jahrzehnts ohne neue Minen und Verarbeitungsanlagen.

*** Neuvorstellung mit spektakulärem Potenzial ***

Absoluter Rohstoffexperte! Hier kommen viel Gewinn-Faktoren zusammen!

Im Bereich Lithium ist CDN Maverick Capital (WKN: A2QH96) strategisch in Salta (Argentinien) und Nevada (USA) positioniert, die beide als einige der attraktivsten Bergbauregionen der Welt für Mineralexploration und Investitionen gelten.

Auch im Goldbereich hat man ein heißes Eisen im Feuer! Das Rainbow-Canyon-Goldprojekt ist ein Edelmetall-Explorationsgebiet im Olinghouse Mining District, etwa 40 km östlich von Reno, Nevada.

Die Aktie bietet alles, was ein erfolgreiches Investment braucht:

Weltklasse-Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz (Entdeckung von Noram Lithium)

Unglaublich enge Aktienstruktur ( nur 11 Mio. ausstehende Aktien , 13,5 Mio. voll verwässert; 80% Insider Holdings )

Strategische Investition in Noram Lithium (über 1,6 Millionen Aktien)

Projekte in den weltweit besten Minenjurisdiktionen , umzingelt von Produzenten und potenziellen Geschäftspartnern

Projektnachbar Lithium Chile (TSX-V: LITH) bohrt sensationelle 555 mg/l Lithium

Flaggschiffprojekt direkt im Lithiumdreieck von Argentinien!

Quelle: CDN Maverick Capital

Mitte November 2022 unterzeichnete CDN Maverick Capital eine Kaufvereinbarung, wodurch das Lithiumprojekt Nevasca in der Provinz Salta, Argentinien, erworben werden konnte.

Das Projekt erstreckt sich über 28 km² und befindet sich in günstiger Lage im südöstlichen Becken des Salar de Arizaro, das Berichten zufolge einer der größten Salare im Lithiumdreieck ist.

Quelle: CDN Maverick Capital

Direkter Nachbar mit Weltklasse-Bohrergebnis! Das wird spannend…

Das Projekt befindet sich in unmittelbarer Nähe von Lithium Chile, dessen Arizaro-Projekt gerade eine bedeutende Entdeckung bestätigt und sich alle Wasserrechte gesichert hat, die es für die Weiterentwicklung benötigt.

Quelle: Lithium Chile

Eine von Lithium Chile im Februar 2022 eingereichte NI 43-101 Ressource ergab Lithiumwerte von bis zu 555 mg/l (555ppm Li) in der Tiefe desselben Salars.

Lithium Chile besitzt bereits eine Marktkapitalisierung von über 130 Millionen CAD und ist damit das 26-fach von CDN Maverick Capital wert! Das bedeutet für den schlauen Investor ein riesiges Wertaufholungspotential , da beide Explorer in direkter Nachbarschaft im selben Salar liegen!

Zusatz-Joker: Strategisches Investment in Noram Lithium geht voll auf!

Quelle: CDN Maverick Capital

In direkter Nachbarschaft zu Albemarle und Cypress Development

CDN Maverick hält eine Kapitalbeteiligung an Noram Lithium Corp. (TSXV: NRM), das die Zeus-Lithiumlagerstätte im Clayton Valley in Richtung Machbarkeit vorantreibt.

Das Lithiumprojekt von Noram, das sich in der PEA-Phase befindet, liegt nur eine Meile vom Lithium-Sole-Betrieb und der Verarbeitungsanlage der Albemarle Corporation (Silver Peak) entfernt, der einzigen seit 1967 genehmigten und produzierenden Lithiummine in den Vereinigten Staaten.

Das im PFS-Stadium befindliche Clayton Valley Lithium-Projekt des Nachbarn Cypress Development Lithium-Projekt ist geologisch ähnlich wie die große Zeus Lithium Lagerstätte.

CDN Maverick Capital (WKN: A2QH96): "Investitionserfahrung und Explorations-Knowhow an einem Ort vereint"

Weltklasse-Managementteam mit nachgewiesener Erfolgsbilanz (Entdeckung von Noram Lithium)

Unglaublich enge Aktienstruktur ( nur 11 Mio. ausstehende Aktien , 13,5 Mio. voll verwässert; 80% Insider Holdings )

Strategische Investition in Noram Lithium (über 1,6 Millionen Aktien)

Projekte in den weltweit besten Minenjurisdiktionen , umzingelt von Produzenten und potenziellen Geschäftspartnern

Projektnachbar Lithium Chile (TSX-V: LITH) bohrt sensationelle 555 mg/l Lithium

Synergieeffekte und Übernahmefantasien durch die hervorragenden Nachbarn

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem interessanten Explorer machen: LINK

Sie sehen, dieses neue Unternehmen bietet alles, was sich smarte Anleger nur wünschen können: Top Explorationsprojekte in perfekte geografische Lage mit einem renommierten und erfahrenen Management.

Verpassen Sie nicht diese lukrative FIRST-MOVER-CHANCE mit Vervielfachungspotential und seien Sie von Anfang an dabei! Kaufen Sie, bevor die Masse auf diese Perle Aufmerksam wird!

Name: CDN Maverick Capital WKN: A2QH96 ISIN: CA12510R1082 Börsenkürzel Deutschland: 338B Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,456 € (Frankfurt)

CDN Maverick Capital handelt in Deutschland an den Börsenplätzen in Frankfurt, München und Stuttgart. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



Wir sind keine Anlageberater - bitte beachten Sie unbedingt unsere Risikohinweise / Disclaimer.

Happy Trading wünscht Ihnen

Ihr Rohstoffradar-Team

Auszug von unseren Rechtlichen Hinweisen / Disclaimer / Risikohinweisen

Die Firma Financial Research & Publication Ltd. ist u.a. Betreiber der Webseite:

Rohstoffradar.de im Folgenden "Webseiten" genannt.

Die Inhalte der "Webseiten", der Newsletter und sonstige Publikationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Die Financial Research & Publication Ltd. übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Ferner wird in keiner Weise das Eintreffen von jeglichen Kursprognosen / Kurszielen garantiert. Die Nutzung der Inhalte der Webseite erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Das Webangebot richtet sich an Nutzer mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder in Österreich. Die Webseite richtet sich nicht an Benutzer, die ihren Wohnsitz in anderen Staaten, als den oben genannten, haben oder aus sonstigen Gründen unter die Vorschriften anderer Staaten fallen. Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Zusicherung und Gewähr dafür, dass sich diese Webseite oder die auf ihr enthaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den Gesetzen anderer Staaten als der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz oder Österreich befindet.

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar. Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wieder. Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser sind keine Anlageberater. Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte können Aktien von Unternehmen sein, die eine geringe Marktkapitalisierung aufweisen. Gerade bei Firmen mit einer niedrigen Marktkapitalisierung müssen Anleger oft mit einer hohen Volatilität bzw. niedrigen Marktliquidität rechnen.

Gegenstand von publizierten Webseiteninhalte und Beiträgen sind Aktien, die mit großen Kursrisiken verbunden sind und deshalb für unerfahrene oder risikoaverse Anleger nicht geeignet sind. Dies gilt insbesondere für alle Over The Counter (OTC), d. h. außerhalb einer überwachten Börse oder eines geregelten Marktes oder im sog. Freiverkehr gehandelten Aktien. Ähnliches gilt für die Aktien, die an der australischen Börse (ASX), an kanadischen Börsen (z.B. in Toronto oder Vancouver) oder am Alternative Investment Market (AIM), einem Segment der Londoner Börse, gehandelt werden. Die von uns analysierten oder vorgestellten Aktien werden häufig auf einem dieser Märkte gehandelt, bei denen es sich um Segmente der höchsten Risikoklasse handelt. Titel, die dort gehandelt werden, sind jederzeit von der Möglichkeit eines Totalverlustes, von hoher Volatilität und der Möglichkeit eingeschränkter Handelbarkeit und insbesondere Veräußerbarkeit auf Grund geringer Handelsvolumina bedroht. Hohen Kurschancen stehen gewaltige Risiken gegenüber.

Alle Informationen, die auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstiger Veröffentlichungen enthalten sind, stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot zum Verkauf oder Kauf von Anlagen oder für andere Transaktionen dar. Es sind auch keine Empfehlungen im Rahmen einer Anlageberatung.

Veröffentlichte Publikationen enthalten lediglich eine unverbindliche Meinungsäußerung zu den angesprochenen Anlageinstrumenten und den Marktverhältnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Publikation. Eine Einschätzung zur Firma, insbesondere zu Aktienkurszielen kann sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle Daten und Informationen stammen aus Quellen, die der Herausgeber zum Zeitpunkt der Erstellung für vertrauenswürdig und zuverlässig erachtet. Trotz aller Sorgfalt bei der Erstellung der Webseiteninhalte übernimmt der Herausgeber / Autor keinerlei Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit der in den Berichten enthaltenen Informationen bzw. für Verluste, die sich aus eventuellen Fehlern, Auslassungen oder Ungenauigkeiten ergeben könnten. Haftungsansprüche gegen Financial Research & Publication Ltd. bzw. den Autoren, welche sich auf Schäden ideeller oder materieller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen entstehen, sind grundsätzlich ausgeschlossen, es sei denn es liegt vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten des Autors bzw. Financial Research & Publication Ltd. vor. Insbesondere übernimmt Financial Research & Publication Ltd. keine Garantie dafür, dass genannte Prognosen eintreffen oder Kursziele / mögliche zukünftige Firmenwerte erreicht werden. Ferner bilden weder diese Veröffentlichung noch die in ihren enthaltenden Informationen die Grundlage für einen Vertrag oder eine Verpflichtung irgendeiner Art.

Financial Research & Publication Ltd. übernimmt keine Haftung für bereitgestellte Handelsanregungen, Markteinschätzungen und anderweitige Informationen. Diese stellen in keiner Weise einen Aufruf zur individuellen oder allgemeinen Nachbildung dar. Die Hintergrundinformationen, Handelsanregungen und Markteinschätzungen, die Financial Research & Publication Ltd. auf ihren "Webseiten" veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien, aber auch nicht von Rohstoffen, Devisen, sonstigen Wertpapieren oder strukturierten und derivativen Finanzprodukten dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Unsere veröffentlichten Inhalte enthalten oft zukunftsgerichtete Aussagen, d. H. Aussagen oder Diskussionen, die Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Einschätzungen oder Prognosen darstellen, wie dies durch Wörter wie erwartet, mögliche, und geschätzt wird. Daher sollten Sie bei solchen Aussagen mit äußerster Vorsicht vorgehen und eine umfassende Recherche der Informationen zu unseren vorgestellten Unternehmen, die sich in unseren Publikationen befinden, sowie in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen weiter nachforschen. Alle in unseren Veröffentlichungen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen sind auf den Zeitraum beschränkt, in dem sie gemacht werden, und wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, die sich jederzeit ändern können. Kursprognosen bei Finanzinstrumente in unseren Börsenbrief / Newslettern stellen keine Finanzanalyse / Anlageempfehlung dar, sie basieren ausschließlich auf subjektiven, charttechnischen Kursprognosen des Verfassers.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch - Marktmissbrauchsverordnung -

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen oder Dritte, werden unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Der Webseitenbetreiber stellt Gesellschaften Marketing- und Werbedienstleistungen zur Verfügung. Wir werden meist von diesen vorgestellten Firmen (Sponsoren) oder auch von externen Dritten (z.B. von Consultants, die mit den Gesellschaften in Geschäftsbeziehung stehen) für Werbedienstleistungen kompensiert. Hier liegt ein Interessenskonflikt vor. Ferner kann zwischen den hier erwähnten Unternehmen und der Financial Research & Publication Ltd. ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen oder bestanden haben, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt besteht. Da wir zu keinem Zeitpunkt ausschließen können, dass auch andere, Medien, Research- und Börseninformationsdienste die von uns erwähnten Werte im gleichen Zeitraum besprechen, kann es zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Auch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Gesellschaften, die Module zur Steigerung der Marktbekanntheit beim Webseitenbetreiber gebucht haben, nicht auch andere Dienstleister parallel nutzen. Wir werden in der Regel von auf unserer Website von besprochenen Unternehmen (Sponsoren) für Werbe- und Marketingdienstleistungen entschädigt. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management publizierten Daten zu überprüfen. Ausgewählte Unternehmen sind nur profiliert, wir empfehlen keine Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt sind und wir können zukunftsgerichtete Aussagen machen, die unsicher und riskant sind.



Financial Research & Publication Ltd. oder Mitarbeiter des Unternehmens können jederzeit eigene Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z. B. Long- oder Shortpositionen). Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Für die Bereitstellung von Informationen (z.B. Fachartikel, Interviews) auf den "Webseiten", den Newslettern oder sonstigen Publikationen wird der Webseitenbetreiber in der Regel von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") entlohnt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations, Public Relations, Dienstleistungs-Vermittler / Consultants, Broker oder Investoren. Financial Research & Publication Ltd. können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung und elektronische Verbreitung und für andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannter "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung in bar und/-oder Aktien bzw. Optionen entlohnt werden. Auch wenn wir jede Analyse und sonstige Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen sowie fachmännischen Standards erstellen, raten wir Ihnen, bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Informationen und Analysen sind nur für Unterhaltungs-, Informations- und Bildungszwecke vorgesehen. Nichts in einem Artikel, Newsletter, Börsenbrief, Kommentar, Webseiteninhalt, Interview oder andere Inhalte ist oder kann als Anlageberatung oder ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien ausgelegt werden. Artikel, Interviews zu anderen Inhalten basieren auf öffentlichen Informationen und Gesprächen mit dem Management oder Firmenmitarbeitern. Wir sind nicht in der Lage, alle von öffentlichen Unternehmen oder deren Management freigegebenen Daten zu überprüfen. Vorgestellte Unternehmen werden nur beschrieben, wir empfehlen keine Aktien zum Kauf oder Verkauf. Wir können nicht garantieren, dass alle Informationen korrekt und zuverlässig sind. Die Angaben sind eventuell nicht vollständig oder richtig. Wir machen möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die unsicher und riskant sind.

Für die Berichterstattung über das das in diesem Artikel besprochene Unternehmen Pacific Empire Minerals wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt. Entweder Verfasser / Redakteur / Auftraggeber oder Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien, Optionen oder Warrants und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Für die Berichterstattung über das das in diesem WERBE-ARTIKEL besprochene Unternehmen CDN Maverick Capital (WKN: A2QH96) wurden Verfasser und/oder Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser / Redakteur / Auftraggeber / Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses WERBE-ARTIKELS im besprochene Unternehmen CDN Maverick Capital (WKN: A2QH96) Aktien, Optionen oder Warrants der Firma und können diese Positionen auch jederzeit aufstocken oder verkaufen! Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Es kann vorkommen, dass wir Drittanbieter für die elektronische Verbreitung von Nachrichten und Inhalten über unsere Kunden / unsere vorgestellten Unternehmen einbinden. Wir haben jedoch keine Kontrolle über den Inhalt der Informationen, die von unseren vorgestellten Gesellschaften und / oder Drittanbietern veröffentlicht werden, und überprüfen diese nicht. Diese Drittanbieter werden wahrscheinlich dafür entschädigt, dass sie positive Informationen über die Gesellschaften bereitstellen, auch wenn diese von ihnen nicht bekannt gegeben wird.

Impressum:

Financial Research & Publication Ltd.

20-22 Wenlock Road

London N1 7GU

England

E-Mail: kontakt@rohstoffradar.de

Verantwortliche Person: Paul Miller

Tel. 0044 20 3608 1991

Dies war ein Ausschnitt unseres Disclaimers, den kompletten Risikohinweis können Sie hier einsehen:

Enthaltene Werte: US0126531013,CA53681G1090,CA12510R1082