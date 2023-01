Die Microsoft-Aktie hat gestern einen schwachen Wochenstart erwischt und dabei 2,2% an Wert eingebüßt. Rückblick: Nach Vorlage der Quartalszahlen in der vergangenen Woche fiel die Microsoft-Aktie am Mittwoch zunächst auf 230,90 USD zurück, drehte aber noch am selben Tag wieder nach oben ab. Das (Aufwärts-)Momentum der Tagesumkehr trug die Kurse dann ...

