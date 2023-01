Der deutsche Leitindex musste am gestrigen Montag einen Verlust von 0,2% verbuchen. Rückblick: Am Freitag blieb der DAX am Bremsbereich rund um 15.150 Punkte hängen, gestern ging es zum Start in die neue Woche wieder abwärts. Bei 15.070 und damit 80 Punkte tiefer in den Handel gestartet, gab der Index zunächst weiter nach und rutschte im Tief auf 14.989 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...