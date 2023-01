Deutschlands größte Containerreederei hat in Sachen Gewinn ein weiteres Ausnahmejahr hinter sich gebracht: Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) verdoppelte sich im vergangenen Jahr fast auf 17,5 Mrd. Euro. Der Umsatz stieg bei etwas niedrigeren Transportmengen um 55 % auf 34,5 Mird. Euro. Die Frachtraten, die die Reedereien ihren Kunden für den Transport ihrer Güter in Rechnung stellen, erhöhten sich im Schnitt um 43 %. Zugleich sorgten die Störungen in den Lieferketten und die hohe Inflation allerdings dafür, dass die Kosten deutlich stiegen. Endgültige Zahlen und einen Ausblick für das laufende Jahr gibt es am 2. März. Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



