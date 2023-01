Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Angesichts der in dieser Woche anstehenden Sitzung der FED und der EZB sowie wichtiger Datenveröffentlichungen aus der Eurozone und den USA dürfte bis Mittwoch an den Märkten Abwarten angesagt sein, so die Analysten der DekaBank.Während ein Zinsschritt von 25 Basispunkten bei der FED als sicher gelte, dürften die Marktteilnehmer in Erwartung hawkisher Kommentare der FED die Duration eher etwas abbauen. Auch aufseiten der EZB sollten am Donnerstag die hawkishen Kommentare überwiegen, wobei die schon recht aggressiven Zinserwartungen für den weiteren Jahresverlauf weitere Renditeanstiege unwahrscheinlich machen würden. Trotzdem seien in der Eurozone bei 10-jährigen Bunds Anstiege in Richtung 2,35% aufgrund der FED-Kommunikation möglich. Allerdings würden wir solche Niveaus eher als Kaufgelegenheit wahrnehmen, so die Analysten der DekaBank. (Ausgabe vom 30.01.2023) (31.01.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...