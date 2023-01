Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die gestern veröffentlichten Daten zum BIP-Wachstum in Deutschland haben in zweierlei Hinsicht enttäuscht, so die Analysten der Helaba.Statt der erwarteten Stagnation im vierten Quartal habe sich ein leichtes Schrumpfen der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten um 0,2% ergeben. Zudem habe Destatis mit den vorläufigen Angaben zum jahresdurchschnittlichen Wachstum 2022 suggeriert, dass das Q4-BIP stabil gewesen wäre. Angesichts dessen liege das Augenmerk heute wohl auf der gesamteuropäischen Wachstumszahl. Im Vorfeld dazu sei das französische BIP zu beachten, während das italienische Wachstum zeitgleich veröffentlicht werde. In diesen Ländern werde mit Stagnation oder sogar mit einem leichten Rückgang der Wirtschaftsaktivitäten gerechnet, sodass auch auf EWU-Ebene entgegen Erwartung der Analysten wohl kein Wachstum gemeldet werden dürfte. ...

