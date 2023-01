Buenos Aires (ots) -Dschungel-Lodges, umweltfreundliches Glamping, authentische kulturelle Aktivitäten, bei denen die Natur im Mittelpunkt steht. Argentinien ist die perfekte Balance zwischen Komfort und Nachhaltigkeit.Unterkünfte, die die Umwelt nicht beeinflussen, Reiseziele, die die Landschaften aufwerten und einzigartige Erlebnisse schaffen, Momente, in denen die Natur eine wesentliche Rolle spielt. Was ist die Maxime dieser nachhaltigen Alternativen? Die Auswirkungen auf die natürliche Umwelt, die uns der Planet Erde schenkt, so weit wie möglich zu reduzieren, das Umweltbewusstsein zu stärken und den Reisenden zu ermöglichen, die Vorteile ihrer Umwelt auf verantwortungsvolle Weise zu genießen.GlampingDas Wort setzt sich aus den Begriffen "Glamour" und "Camping" zusammen. Dabei handelt es sich um die richtige Mischung aus intensiven Naturerlebnissen und einem Komfort, den nur Luxus bieten kann. Die Gleichung ist perfekt, und zu dieser Dynamik gesellt sich ein nachhaltiger Look.Auch wenn es unglaublich erscheint, die drittgrößte Salzwüste Südamerikas könnte Ihre nächste Unterkunft sein. Ja, es ist möglich, in einem der sieben argentinischen Naturwunder zu schlafen und von 12.000 Hektar weißem Gold umgeben zu sein. Das Hotel "Pristine Camps" in Salinas Grandes, in der Provinz Jujuy, bietet ein immersives Erlebnis und einzigartige Übernachtungen, ohne das Engagement für die Umwelt und die lokalen Gemeinschaften zu beeinträchtigen, die auch Teil dieses großartigen Projekts sind. Von dort aus lassen sich beeindruckende Landschaften wie der Berg der sieben Farben oder die Schlucht Quebrada de Humahuaca besuchen. In der benachbarten Provinz Salta sind die Städte Cachi, Cafayate oder Salta weitere interessante Reiseziele. In Salta kann man sogar einen Zug nehmen, der durch die Lüfte fährt: den Zug zu den Wolken.In der Provinz Chubut ist das 23 Kilometer von der Stadt Esquel entfernte Reservat "Los Huemules" ein weiteres Beispiel für nachhaltigen Luxus. Ein patagonischer Geheimtipp, der es ermöglicht, mit ausgezeichneten Dienstleistungen und Gastronomie die Natur zwischen Wäldern und Bergen zu genießen. Das Hotel verwendet Materialien wie 100 Prozent recyceltes Holz, geodätische Kuppeln für die Unterbringung der Gäste, Kompoststationen für organische Abfälle, die dann als Dünger für die Gemüsegärten verwendet werden, Flaschen aus recycelbarem, biologisch abbaubarem Glas und sogar Stoffservietten, um Einwegartikel zu vermeiden.In der patagonischen Provinz Santa Cruz bietet das "Chaltén Camp", das ebenfalls nach ökologischen Gesichtspunkten betrieben wird, eine privilegierte Aussicht am Fuße des Granitbergs Fitz Roy: ein unverwechselbares Postkartenmotiv, wenn es um den Süden Argentiniens geht. Die Unterkunft "Mallín Alto" in Bariloche, Río Negro, zeichnet sich durch seine Höhe von 1700 Metern über dem Meeresspiegel und eine Kulisse aus, die im Winter das Panorama in reinstes Weiß färbt. "Las Ramblas" im Dorf Villa La Angostura (Neuquén) bietet die beste Aussicht auf den Nahuel-Huapi-See und die Strände von Bahía Manzano. In Ushuaia, der südlichsten Stadt der Welt, liegt die "Llanos Ecolodge", die nur wenige Kilometer von berühmten Sehenswürdigkeiten wie Laguna Esmeralda, Cerro Krund, Cerro Alvear und anderen entfernt ist. Die Unterkunft bietet die Möglichkeit, im Wald oder in den Bergen zu übernachten, je nachdem, was dem jeweiligen Touristen am besten gefällt.In Mendoza bleiben die Berglandschaften erhalten, aber diesmal inmitten von Trauben und Weinbergen. "Entre Cielos", am Fuße der Anden gelegen, bietet einen Aufenthalt unter der Prämisse der Erholung und Entspannung mit alternativen Behandlungen wie der Weintherapie. Auch die "Alpasión Lodge" setzt mit ihren Zelten inmitten von Weinreben und den Hydromassagen in Wannen aus nachhaltigem Holz auf absolute Entspannung.In Córdoba hingegen werden die Gäste von der reinen Luft der Sierras empfangen. Das Reiten wird hier dem Geist der Provinz gerecht. Im Tal Valle de Calamuchita liegt inmitten der Sierras "Aguada de Lunas". Mit ihrem Naturpool ist die Unterkunft ein kleines Juwel, in das sich schon viele Reisende verliebt haben. Ein weiteres Highlight ist das "Geo Glamping", eines der ersten nationalen Glamping-Angebote am Fuße des Bergs Cerro Uritorco.ÖkolodgesWas ist eine Ökolodge? Eine Ökolodge ist eine ökologische Unterkunft, die in die Natur integriert ist. Was sind normalerweise die Grundlagen für ein Ökohotel? Anwendung der Grundsätze der nachhaltigen Architektur, Erhaltung der natürlichen Umwelt, Verwendung von LED-Beleuchtung in allen Räumen, programmierbare Klimaanlagen und gute Wärmedämmung, biologisch abbaubare Reinigungsmittel, Nutzung von Sonnenkollektoren und erneuerbaren Energien, intelligentes Wäsche-, Wasser- und Abfallmanagement sowie bevorzugter Zugang zu lokalen Produkten.Wo sollte ein Tourist mit einer Vorliebe für Luxus und Nachhaltigkeit also übernachten? Zunächst einmal sollte man herausfiltern, welche Unterkünfte das Gütesiegel der Rainforest Alliance tragen. In Argentinien gibt es sechs von dieser internationalen Organisation zertifizierte Lodges. Ein Kuriosum? Sie liegen alle in der Provinz Misiones. Das ist der Fall bei der "Iguazú Jungle Lodge", die im Herzen des Dschungels von Misiones und nur wenige Schritte von einem der sieben Naturwunder der Welt entfernt liegt. Pressekontakt:
Nicolás Etcheverrito
E-Mail: media@argentina.travel