Weinfelden (ots) -Die Schweizer Flussschiff-Flotte Excellence präsentiert ihre neue Flussreisen-Kollektion GOLF '23. Sie ist gemacht für alle, die den Luxus der Langsamkeit auf den Wasserwegen Europas mit ihrer Leidenschaft für den kleinen weissen Ball verbinden möchten. Die Kombination Golf & Fluss hat sich bei Excellence und dessen Reiseveranstalter Mittelthurgau als echtes Erfolgsprodukt etabliert. Golferinnen und Golfer bespielen vier bis fünf Golfplätze an den Flussufern und cruisen quer durch Europa.Kleine Schweizer Grandhotels mit fünf Golfplätzen. Mehrere Plätze auf einer Flussreise zu bespielen, das hat einen besonderen Reiz. Heute an einem idyllischen Ort zwischen Auen und Seen, morgen zwischen uralten Bäumen und Schlössern, direkt am Meer oder mit freiem Blick über Berg und Tal. Edle Domizile für die Golf-Flussreisen sind die kleinen Schweizer Grandhotels der Excellence-Flotte. Sie machen Halt an den renommiertesten Golfplätzen Europas.Alles drin: das Excellence-Golfpaket (https://www.mittelthurgau.ch/alle-reisen/themen-flussreisen/golf-flussreisen/excellence-golf-fluss-paket). Es ist ein wahrlich erholsam-aktiver Flight, ganz ohne Stress, Hotelwechsel oder Schleppen der Golf-Ausrüstung. Immer an der Seite der Golferinnen und Golfer sind die Golf-Pros und -Betreuerinnen (https://www.mittelthurgau.ch/alle-reisen/themen-flussreisen/golf-flussreisen/menschen-an-bord) mit Tipps und neuen Impulsen. Anreise, Transfers, Golfspiele, gesellige Events - all das ist perfekt organisiert vom Excellence-Golfreiseteam. "Wir machen das seit über zehn Jahren", sagt Gabi Herzig, Golf-Produktmanagerin bei Excellence. "Unser Team hat nicht nur viel Erfahrung. Wir werfen auch unsere eigene Golf-Leidenschaft bei der Arbeit in die Waagschale. Unser Golf-Paket enthält alles, was eine Golfreise schön macht, nicht zuletzt die beste Küche auf dem Fluss." Nach dem Spiel treffen sich die Golffreunde zur Blauen Stunde mit ihrem Lieblingsdrink auf dem Sonnendeck und freuen sich schon auf den nächsten Tag, wenn es wieder über die Gangway zum nächsten Fairway geht. Die Geselligkeit, so Herzig, spiele eine wichtige Rolle. "Oft entstehen Freundschaften fürs Leben."Golf Trophy '23 und das neue Golf Trial. An der 6. Excellence Golf Trophy (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-empress-excellence-golf-trophy-%6023-eepas6_go) auf Main und Donau (30.09.-05.10.23) finden sich wieder prominente Golfcracks ein, die auch an Bord ihr Können zeigen. Sterneköchin Bernadette Lisibach, "Käsepapst" Rolf Beeler, Ex-Tatort-Kommissar Stefan Gubser oder Franz Julen, Organisator des Skiweltcuprennen in Zermatt, der sich auf die Fragen von Rainer Maria Salzgeber einlässt. Auf dem Rhein gibt's eine neue Golf-Trial-Flussreise (https://www.mittelthurgau.ch/reise/excellence-princess-das-kompakte-golf-trial-epbas30_go) - 4 Tage Golf zum Ausprobieren, auf drei Plätzen, unter anderem auf dem Bernhard-Langer-Masterplatz in Soufflenheim bei Baden-Baden.Excellence an der Zürcher FESPO-Golfmesse. Interessierte und versierte Golferinnen und Golfer sind herzlich willkommen an der Golfmesse der FESPO Zürich, vom 2. bis 5. Februar in Halle 5, Stand G.062. Täglich um 10:30h findet ein Excellence-Vortrag "Quer durch Europa - Golf-Flussreisen par Excellence" im Lounge-Forum statt.Infos und LinksDer Spezialkatalog EXCELLENCE GOLF-FLUSSREISEN 2023 mit 11 Flussrouten in Frankreich, Österreich/Slowakei/Ungarn, Deutschland, Niederlande/Belgien kann manhier bestellen oder online anschauen- excellence.ch/katalogeDie Golf-Flussreisen '23: 6-9 Tage auf den Excellence-Flusslinern der Schweizer Twerenbold-Familienreederei für max. 28 Gäste mit reservierten Startzeiten auf 4-5 Golfclubs und dem All-Inclusive-Golf-Paket- excellence.ch/golfNachhaltig reisen mit Excellence, ab 2023 zu 100% CO2-kompensiert- excellence.ch/nachhaltigkeit (https://www.mittelthurgau.ch/nachhaltig-reisen)