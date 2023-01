Vor der in dieser Woche anstehenden Zinsentscheidung der Fed gerieten die US-Börsen am Montag zum Auftakt der Börsenwoche verstärkt unter Druck. Der Markt rechnet dabei in der Mehrheit mit einer Anhebung der US-Leitzinsen um 0,25 %. Angesicht der trotzdem immer noch bestehenden Unsicherheit über den Kurs der US-Geldpolitik und die Konjunktur gaben gestern vor allem die großen Technologiekonzern wie Alphabet, Amazon, Apple oder Meta im Vorfeld ihrer ab Mittwoch erfolgenden Quartalsberichtserstattung deutlich nach. Nach der jüngsten Kurserholung bei den Technologiewerten seit Jahresbeginn setzten am Montag auch vermehrt Gewinnmitnahmen ein. Der Nasdaq 100 schloss mit einem Minus von 2,09 % bei 11.912 Punkten. Auch der Dow Jones (-0,77 % auf 33.717 Punkte) und der S&P 500 (-1,30 % auf 4.017 Punkte) gaben stärker nach. Die Unsicherheit über den Kurs der Fed belastete heute Morgen auch den Dax, der den Handel mit einem Minus von 0,29 % bei 15.081 Punkten eröffnete.



Ihre Bernecker Börsenkompass Redaktion / www.bernecker-boersenkompass.de



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





Gold-Geheimtipp 2023 - Diese Aktie sollten Sie kennen Experten sind überzeugt: Goldaktien gehören in jedes Depot. Das war schon 2022 so und für 2023 wird es sogar im besonderen Maße gelten. In diesem kostenlosen Report stellt der Börsen-Profi Marcel Torney eine besonders aussichtsreiche Gold-Aktie vor. Sichern Sie sich jetzt die ausführliche Analyse. Kostenlos und unverbindlich.