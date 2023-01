Ballard Power-Aktionäre werden heute auf eine harte Probe gestellt. So büßt der Kurs satte rund drei Prozent ein. Mittlerweile kosten die Papiere nur noch 5,77 EUR. Die Bären haben die Bullen damit gehörig unter Zugzwang gebracht.

Der positiven Technik tut der heute Abschlag keinen Abbruch. Die nächste charttechnische Hürde ist nämlich nach wie vor in unmittelbarer Reichweite Schließlich genügt ein Anstieg von rund vier Prozent für ein neues Monatshoch. Bisher liegt dieser Bestwert bei 6,00 EUR. Anleger sollten sich also anschnallen, denn er dürfte in den nächsten Tagen hoch her gehen. ...

